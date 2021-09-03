كورونا اليوم: تضاعف الإصابة بهذا المرض الخطير بين المتعافين.. وتحذيرات من مقاومة "مو" للأمصال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

-دراسة أمريكية: تضاعف خطر الإصابة بمشاكل الكلى بين المتعافين بفيروس كورونا

كشفت دراسة بحثية نشرت فى مجلة الجمعية الأمريكية لأمراض الكلى، أن إصابة عضو ترشيح الدم بالجسم وهو الكلى يمكن أن تحدث بين الأشخاص الذين يتعافون من فيروس كورونا، وتتفاقم مع خطورة كورونا حتى المرضى الذين لم يدخلوا المستشفى والذين لا يعانون من مشاكل في الكلى لديهم خطر مضاعف تقريبا للإصابة بمرض الكلى بعد التعافي، مقارنةً بشخص لم يكن مصابًا بـكورونا من قبل.

ووفقا لتقرير لوكالة "بلومبرج" تسلط النتائج في مجلة الجمعية الأمريكية لأمراض الكلى، على عبئ خبيث آخر للوباء الذي أصاب أكثر من 200 مليون شخص على مستوى العالم، وتُظهر البيانات أن 7.8 شخصًا إضافيًا يحتاجون إلى غسيل الكلى أو زرع الكلى لكل 10 آلاف من مرضى كورونا الخفيف إلى المتوسط.

-علامات تكشف الفرق بين البرد والإصابة بـ فيروس كورونا

يسبب مرض فيروس كورونا أعراضًا متنوعة أكثر من نزلات البرد، كما أنه يزيد من مخاطر حدوث مضاعفات خطيرة، لكن الكثير من الأشخاص كيفية التفرقة بين الإصابة بنزلات البرد و الإصابة بـ كورونا.

واستعرض موقع medicalnewstoday الاختلافات بين أعراض نزلات البرد و فيروس كورونا، خاصة وأن هناك بعض أوجه التشابه بين نزلات البرد وفيروس كورونا، وكلاهما يتطور نتيجة لفيروس الجهاز التنفسي، وينتشر من شخص لآخر من خلال الرذاذ الذي يأتي من الأنف والفم. ومع ذلك ، من المهم أن تتذكر أنهما مختلفان.

أعراض نزلات البرد مقابل COVID-19

يمكن أن يسبب نزلات البرد:

-سيلان أو انسداد الأنف

-العطس

-إلتهاب الحلق

-انخفاض حاسة الشم أو التذوق

-سعال

-تعب

يمكن أن تحدث هذه الأعراض أيضًا لدى الأشخاص المصابين بـ COVID-19. ومع ذلك ، يمكن أن يسبب مرض كوفيد -19 أيضًا.

-حمى

-ضيق في التنفس

-سعال جاف

-تعب

-صداع الراس

-آلام في العضلات أو الجسم

-فقدان جديد للرائحة أو الذوق

-غثيان

-إسهال

-تحذيرات عالمية من مقاومة "سلالة كورونا الجديدة" للأمصال

حذرت منظمة الصحة العالمية من سلالة جديدة لفيروس كورونا تُعرف باسم "مو"، ظهرت لأول مرة فى كولومبيا، يناير الماضى.

وقالت المنظمة إن الخطورة تتمثل فى مقاومة السلالة للقاحات، وإن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم الأمور بشكل أفضل، فيما أعلنت اليابان، أمس، تسجيل أول حالتى إصابة بسلالة "مو" فى البلاد، وفقًا لموقع روسيا اليوم.