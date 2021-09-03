كورونا والأطفال.. 3 أشياء يحتاج الآباء إلى معرفتها عندما يعود الأطفال إلى المدرسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

بعد أكثر من عام ونصف على جائحة كورونا، قضى أغلبها طلاب المدارس الدراسة عبر التعلم عن بعد، قررت مؤخرًا وزارة التربية والتعليم انتظام حضور الطلاب بالعام الدراسي الجديد، الذي من المقرر أن يبدأ في أكتوبر القادم.

في ظل هذا القرار فإن متغير دلتا والموجة المعتادة من نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي الشائعة التي قد تنتشر في المدرسة تؤدي إلى الكثير من القلق بين الآباء، وفي هذا الإطار نقدم فيما يلي ثلاثة أشياء يحتاج الآباء إلى معرفتها عند عودة أبنائهم للمدارس وفقًا لموقع timesofindia.

-احصل على اختبار لتأكيد ما إذا كان COVID-19 أم برد

السؤال الأكثر إثارة للحيرة الآن هو ما إذا كان الجو باردًا أم COVID-19، يمكن أن يظهر ورونا عند الأطفال الذين يعانون من مجموعة واسعة من الأعراض المماثلة لأعراض نزلات البرد، بما في ذلك الحمى منخفضة الدرجة وسيلان الأنف والتهاب الحلق والصداع والسعال ومشاكل الجهاز الهضمي، يمكن أن يعاني الطفل المصاب من أي مجموعة من الأعراض أو لا تظهر على الإطلاق.

فقدان حاسة الشم والتذوق ليس شائعًا عند الأطفال، وخاصة الأطفال الأصغر سنًا، كما لا يوجد حتى عرض واحد يمكن أن يميز COVID-19 عن نزلات البرد أو عدوى الجهاز التنفسي العلوي.

-أعراض مميزة عند الأطفال

العَرَض الفريد الوحيد الذي يُلاحظ لدى بعض الأطفال والمراهقين المصابين بعدوى كورونا هو "أصابع القدم" أو الآفات الجلدية التي تشبه الكدمات، خاصةً على أصابع القدم، هذا أمر نادر الحدوث ولا يستبعد نقص إصبع القدم المصاب إمكانية التشخيص الإيجابي.

-من وكيف تختبر؟

قد يكون من الصعب تقييم ما إذا كان يجب إجراء اختبار للطفل بالنظر إلى مدى طفيفة أعراضه، ولكن إذا كان هناك فرد في المنزل معرض لخطر كبير، مثل الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أو كبار السن، إذا كان الطفل يذهب إلى المدرسة أو يلعب في الخارج أو يقابل الأصدقاء، فيجب بالتأكيد اختباره، فسيساعد إجراء اختبار الطفل بسرعة في اتخاذ قرار مستنير في الوقت المناسب.

-ماذا لو كانت نتيجة اختبار طفلك إيجابية؟

إذا كانت نتيجة اختبار طفلك إيجابية، فإن أول شيء عليك القيام به هو عدم الذعر، يجب أيضًا اختبار أي شخص آخر في المنزل.

لا توجد حتى الآن علاجات معتمدة لـ COVID-19 لدى الأطفال، إنهم يحتاجون فقط إلى أخذ قسط من الراحة والكثير من السوائل للبقاء رطبًا.

أبلغ طبيب الأطفال إذا كان طفلك يعاني من أي أعراض أكثر خطورة، واحترس من علامات مثل الضائقة التنفسية المفاجئة، وآلام الصدر الحادة ، والحمى الشديدة، وآلام البطن الشديدة وضيق التنفس، فقد يكون ذلك علامة على متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة.

يعد ارتداء الأقنعة والتطعيم واتباع إجراءات النظافة الجيدة أمرًا بالغ الأهمية لمنع أي نوع من الأمراض، حتى نزلات البرد والإنفلونزا.