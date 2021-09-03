خلطة سحرية.. طريقة عمل السمك المقلي مثل المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

السمك له خلطاته السرية والسحرية، التي يمكن من خلالها عمله في البيت بطريقة صحية وزيت نظيف ومنقى عن المحلات، ويستعرض التقرير التالي طريقة عمل السمك المقلي في المنزل بالخلطة السحرية مثل المطاعم، بحسب الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل سمك مقلي مثل المحلات

سمك بلطي.

مرق دجاج بودرة.

زعتر.

كمون.

فلفل.

ملح.

توم وبصل بودرة.

حبهان مطحون.

شطه.

ليكون.

دقيق.

نشا.

فجيتار مبهر.

طريقة تحضير السمك المقلي

- ينظف السمك من الداخل والخارج، مع إخراج كل الزوائد.

- تخلط كل مكونات التتبيلة بالليمون في بولة كبيرة.

- يغطى السمك من كلا الجانبين ومن الداخل بالتتبيلة.

- يترك السمك لمدة ساعتين في الثلاجة.

- يخلط الدقيق والنشا والفجيتار.

- يغمس السمك في خليط الدقيق.

- يغمس السمك بعد ذلك في ماء مثلج.

- ثم يغمس السمك في الدقيق مرة أخرى.

- يجب تغطية كلا الجانبين بطبقة سميكة من الدقيق.

- يقلى السمك في الزيت المغلي.

- يقدم مزين بالليمون والبقدونس.

أخطاء عند تجميد السمك

هناك بعض النصائح التي يجب العمل بها، لتجنب الوقوع في أخطاء تجميد السمك، بداية يجب أن يكون السمك نظيفا، قبل وضعه في الفريزر، من الداخل والخارج، إذ يجب تنظيف السمك وكأنه سيطهى.

في الخطوة التالية، يجب وضع السمك في أكياس محكمة الغلق، كي لا تتسرب رائحته إلى الأكلات المحيطة به، ولتجنب حدوث حروق التخزين، التي تتسبب في تلف لحمه من الخارج.

ويجب عدم وضع السمك في باب الفريزر، لكن يجب حفظه في درجة حرارة ثابتة داخل الفريزر نفسه، لتجنب درجات الحرارة المتفاوتة، التي تحدث عند فتح الباب، مع ضرورة التأكد من ضبط درجة الحرارة بأن تكون منخفضة للغاية، مثل درجة حفظ اللحوم، كي لا يتأثر بفتح وغلق الفريزر، وكذلك حتى لا تنخفض درجة حرارته فجأة.