من تعذيب طفلتهما لإهانة الأمهات.. أحمد حسن وزينب يصنعان التريند باستفزاز الجمهور

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هدفهما الدائم إثارة الجدل عبر منصات «السوشيال ميديا»، من خلال تقديم فيديوهات معايشة لحياتهما اليومية بشكل مبالغ فيه لا يخلو من المقالب، آخرها فيديو قديم أعاد نشره، وأثار استفزاز رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كان لمقلب قدمه الثنائي أحمد حسن وزينب في والدة الأول، جاء عنوانه: «مقلب الاستفزاز والإهانة في أمي»، وتضمن الفيديو مشاهد للمقلب الذي نفذه الثنائي داخل سيارتهما الخاصة.

وتخطى الفيديو أكثر من 3 ملايين مشاهدة، في وقت بسيط على «فيسبوك»، وتبين أنه فيديو قديم، بث لأول مرة عبر قناتهما الرسمية على «يوتيوب» في نوفمبر 2019، وحقق حينها 6 ملايين مشاهدة.

أحمد حسن وزينب يصنعان التريند بالتعذيب والإساءة

مقلب «إهانة أم أحمد حسن»، لم يكن الفيديو المستفز الأول للثنائي المثير للجدل، بل سبقه مجموعة من الفيديوهات الأخرى، أبرزها استغلال طفلتهما، وإثارة الخوف والرعب داخلها، بعد ظهور زينب، بمظهر مخيف وغير لائق، ما دفع المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى تقديم بلاغا رسميا ضدهما، لحماية الطفلة الصغيرة من استغلال والديها.

ولم تقتصر الفيديوهات على مرحلة إثارة ذعر الطفلة، بل نشر الثنائي عددا من الفيديوهات الأخرى من حياتهما، كانت أكثر استفزازا وإشعالا للغضب.

فيديوهات الطفلة إيلين

فور ولادة الطفلة أيلين، صور أحمد حسن وزينب، عددا من مقاطع الفيديو للرضيعة، ليتهمها رواد السوشيال ميديا، باستغلال طفلتهما من أجل التربح وجني الأموال، إذ ظهرت في تلك الفيديوهات وهي تبكي بشدة، وتنوعت المقاطع التي عانت خلالها الرضيعة، ليقرر المجلس القومي للطفولة والأمومة، اتخاذ موقفا واضحا ضد الثنائي، واتهامهما بالإساءة لطفلتهما، وتعريضها للخطر من خلال نشر الفيديوهات على «يوتيوب».

فيديو حمام السباحة

بعد مدة قصيرة، من فيديو طفلتهما إيلين، ظهر أحمد حسن وزينب في حمام السباحة، وظهرت «زينب» بملابس البحر، وهي تقبل زوجها وتمضع علكة.

خداع جمهور السوشيال ميديا

زيف أحمد حسن وزينب، قصة اعتزالهما السوشيال ميديا وتصوير الفيديوهات، لكن سرعان ما خرج الزوج عقب ذلك مباشرة، ليكشف أنه كان مقلب، وأنهما لا ينويان الاعتزال نهائيا، بل كان فيديو على سبيل المزاح، ما عرضهما لانتقادات واسعة.