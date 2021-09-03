لايف ستايل

نصيحة طبية للأطفال دون الـ6 سنوات بارتداء الغطاء الواقي.. «بلاش كمامات»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

القاهرة - سمر حسين - صحة

الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس

طالب الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، الموطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة تجنبا لزيادة أعداد المصابين بفيروس ، وتجنب التواجد في أماكن مزدحمة ومغلقة مع الحرص على التعقيم، لافتًا إلى أن الأطفال الذين تتخطى أعمارهم 6 سنوات يمكنهم ارتداء الغطاء الواقي لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا: «بالنسبة لمن تقل أعمارهم عن 6 سنوات فيمكن ارتداء الغطاء الواقي».

وأكد عقبة خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أن الحصول على لقاحات كورونا يمنع حدوث الإصابات الشديدة.

التعليم تكثف عمليات التحصين

وتابع، بأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كثفت تحصين العاملين لديها ضد كورونا، وصاروا ملزمين بالحصول على اللقاحات، مشددة على ضرورة أن يكون الأمهات قدوة لأبنائهن، مثل الحرص على غسيل اليدين وارتداء الكمامة وعدم التواجد بشكل مكثف في الأماكن المزدحمة وذلك لتقوية جهاز المناعة.

7d9d7548ef.jpg

معاناة عالمية من محدودية اللقاحات

وأكد أن العالم يعاني من محدودية إنتاج لقاحات كورونا، حيث تتسابق كل الدول للحصول عليها من مصادر مختلفة، وسعت مصر منذ اللحظة الأولى إلى تعدد مصادرها واستطاعت بالفعل أن تحصل على كمية كبيرة.

وأشار إلى أن إنتاج اللقاحات في مصر كانت فكرة رائدة لأنها منح الفرصة لتغطية احتياجات المصريين، إلى جانب توطين صناعة اللقاحات، موضحًا أنه شعر بالفخر أثناء افتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مركز اللقاحات في 6 أكتوبر لأن مصر أصبح لديها مستوى كبير من الإنتاج، كما شعر بالارتياح لأن مصر لن تكون تحت رحمة الدول وشركات الأدوية، حيث يمكنها توفير احتياجاتها من اللقاحات وتوفيرها للدول المجاورة

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا