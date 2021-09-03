نصيحة طبية للأطفال دون الـ6 سنوات بارتداء الغطاء الواقي.. «بلاش كمامات»

القاهرة - سمر حسين - صحة

طالب الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، الموطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة تجنبا لزيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، وتجنب التواجد في أماكن مزدحمة ومغلقة مع الحرص على التعقيم، لافتًا إلى أن الأطفال الذين تتخطى أعمارهم 6 سنوات يمكنهم ارتداء الغطاء الواقي لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا: «بالنسبة لمن تقل أعمارهم عن 6 سنوات فيمكن ارتداء الغطاء الواقي».

وأكد عقبة خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أن الحصول على لقاحات كورونا يمنع حدوث الإصابات الشديدة.

التعليم تكثف عمليات التحصين

وتابع، بأن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كثفت تحصين العاملين لديها ضد كورونا، وصاروا ملزمين بالحصول على اللقاحات، مشددة على ضرورة أن يكون الأمهات قدوة لأبنائهن، مثل الحرص على غسيل اليدين وارتداء الكمامة وعدم التواجد بشكل مكثف في الأماكن المزدحمة وذلك لتقوية جهاز المناعة.

معاناة عالمية من محدودية اللقاحات

وأكد أن العالم يعاني من محدودية إنتاج لقاحات كورونا، حيث تتسابق كل الدول للحصول عليها من مصادر مختلفة، وسعت مصر منذ اللحظة الأولى إلى تعدد مصادرها واستطاعت بالفعل أن تحصل على كمية كبيرة.

وأشار إلى أن إنتاج اللقاحات في مصر كانت فكرة رائدة لأنها منح الفرصة لتغطية احتياجات المصريين، إلى جانب توطين صناعة اللقاحات، موضحًا أنه شعر بالفخر أثناء افتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مركز اللقاحات في 6 أكتوبر لأن مصر أصبح لديها مستوى كبير من الإنتاج، كما شعر بالارتياح لأن مصر لن تكون تحت رحمة الدول وشركات الأدوية، حيث يمكنها توفير احتياجاتها من اللقاحات وتوفيرها للدول المجاورة