عزيزي الباحث عن عروسة.. 5 صفات مدمرة في المرأة: لو لقيتها اهرب فورا

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يبحث الرجل عن شريكة حياة، فيها كثير من الصفات الجيدة، وعيوب يمكن التعايش معها، إلا أن هناك بعض الصفات إذا اكتشفها الرجل في المرأة، يجب عليه أن يبتعد عنها فورا، لما لها من تأثير سلبي، على حياته في المستقبل، وكذلك تربية الأبناء، تلك الصفات حددها مركز الدراسات الاجتماعية الأمريكي، وفق دراسة أعدها خبراء اجتماع وعلاقات أسرية.

صفات خطيرة في المرأة تدمر الحياة

تتعامل معك وكأنها أمك

تلك الشخصية التي تحاول التحكم في الحياة الخاصة والعامة، وكذلك إعطاء الأوامر والتوجيهات وكأنها الأم، تتدخل حتى في طريقة تناول الطعام، وأسلوب الملابس، كل ذلك بالوقت يمكن أن يؤدي إلى حدوث مشكلات كبيرة في الحياة الزوجية.

المادية عاشقة الأموال

تريد دوما شراء أغلى المقتنيات، والذهاب إلى أغلى المطاعم، وتتمحور علاقتها بزوجها حول الماديات، تلك المرأة لا وجود للحب في حياتها، وبمجرد خسارة الوظيفة والأموال، سوف تبتعد عنك، لذا يجب التمعن عند اختيار الزوجة، واختبر البعد المادي في شخصيتها.

تجنب تلك الأفعال.. نصائح للرجل قبل الذهاب إلى «قعدة التعارف»

المرأة الغامضة

تقترب وتبتعد عنك دون أسباب واضحة أو مفهومة، تظل هكذا لفترات طويلة، فتزداد معها حيرتك وارتباكك، ولا تعرف مدى جديتها في العلاقة، وتتشكك طوال الوقت في رغبتها في الاستمرار، وإذا ما كانت تسعى لبناء حياة مستقرة من عدمه، لذا فإن الابتعاد عنها خيارا مثاليا.

الاعتمادية

يحب الرجل أن يكون معتمدا عليه، وتجري عليه زوجته لحل مشكلاتها المختلفة، فهو إحساس رائع، لكن إذا تحول المسألة إلى أسلوب حياة، حيث تعتمد عليه الفتاة دوما في كل تفاصيل حياتها، سيشعر الرجل أنه ارتبط بطفلة، لا تتحمل مسؤوليات تماما.

ابعتد عن المتسلطة

المرأة المتسلطة تقيد حرية الرجل، ويصبح هو دائرة اهتمامها الوحيدة، تحبه لدرجة الالتصاق به في كل أمور حياته، وتلاحقه بالمكالمات والرسائل، إذا كان بعيدا عنها، بالوقت سيتحول هذا الالتصاق إلى حبل يشنق الحب بينكما.