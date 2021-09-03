لو ماعندكش خبرة.. أفكار عملية لهدايا المولود الجديد

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعتبر ولادة طفل جديد من المناسبات السعيدة، التي تفرح بها الأسرة والأصدقاء والأقارب، وقد يكون إهداء شيئا لطفل حديث الولادة، أمرًا صعبا على كثير من الناس، خاصة الأشخاص الذين ليس لديهم أي خبرة، وبسبب الحيرة من إهداء هدية جديدة للمولود، نقدم لك افكار هدايا يمكن تقديمها للمولود الجديد، كما جاءت في برنامج «جروب الماميز».

أفكار هدايا للمولود الجديد

الهدايا تختلف طبيعتها على حسب إمكانيات الأشخاص وثقافتهم، بخلاف المكان الذي ستقدم فيه الهدية، وفي حالة المولود الجديد، إذا كانت الزيارة في المستشفى، يفضل في العادة إرسال الورود غير نافذة الرائحة، لكن من الأفضل أن تكون الهدية للطفل نفسه، ويبدأ اختيارها لتناسب المرحلة العمرية بداية من سن 6 أشهر.

الكرسي الهزاز

يعد الكرسي الهزاز، أحد أفضل الهدايا القيمة، التي يمكن تقديمها إلى أي مولود جديد، لما له من فائدة كبيرة في رعاية الأم لطفلها، وتهدئئه وتهيئته للنوم.

شيالة الأطفال

أي أم جديدة لا تستغنى عن حمالة الأطفال، لكي تساعدها على حمل طفلها، عند التجول به خارج المنزل، لذا يمكن تقديمها شيالة الأطفال كهدية رائعة ومفيدة، لضمان راحة والدة المولود الجديد.

طرق التعامل مع هدايا المولود باهظة الثمن

عند الحصول على هدايا المولود باهظة الثمن، لا يشترط رد الهدية بنفس القيمة، بل يمكن ردها بما يترك أثرا طيبا في نفس الطرف الآخر، خاصة أنه لا يجوز رفض هدية عند تقديمها في ميعادها ومكانها المناسب، لكن عند رفض الهدية لا بد أن تكون تلك الخطوة مصحوبة بابتسامة عريضة، دون إحراج الطرف الآخر.