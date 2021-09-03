فيه ساعة إجابة.. 8 سنن مستحبة وأدعية مفضلة ليوم الجمعة

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

مع كل يوم جمعة، تتجدد الأسئلة حول السنن المتبعة في هذا اليوم المبارك، لكسب المزيد من الثواب، خاصة النساء اللائي لا يتمكن بعضهن من النزول إلى المساجد لأداء فريضة صلاة الجمعة، على عكس الرجال.

ويمكن للسيدات الالتزام بعدد من السنن المحببة في يوم الجمعة، في مقدمتها الإكثار من الصلاة على سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، والدعاء، وغيرها من السنن المفضلة في هذا اليوم المبارك سواء للنساء أو الرجال، التي أوضحتها دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

السنن المستحبة يوم الجمعة

- الاغتسال.

- التطيب.

- لبس الجميل.

- التسوك.

- تحري ساعة الإجابة.

- الدعاء والصلاة على النبي.

- قراءة سورة الكهف.

- التبكير إلى المسجد.

ساعة الاستجابة يوم الجمعة

يتميز يوم الجمعة بما يعرف بـ«ساعة الإجابة»، ويحرص الكثيرون على التماسها، فالدعاء في هذه الساعة لا يرد، وما زال وقتها بالتحديد غير معروف، إذ اختلف العلماء حول تحديد موعد هذه الساعة.

وتثبت الأحاديث النبوية الشريفة، أن يوم الجمعة توجد فيه ساعة لا يرد فيها الدعاء، وفكرة تقييد نفسك بوقت معين، والتمسك به على أنه وقت الإجابة، وإنكار كون باقي الأوقات فيها وقتًا للإجابة، نظرة غير سديدة بالمرة، إذ ينبغي على الإنسان أن يكون مثابرًا على الدعاء في اليوم كله، حتى يعظم أجره.

أدعية مستحبة يوم الجمعة

تؤكد دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، أن الصلاة على النبي من أفضل السُنن المستحبة في يوم الجمعة، مشيرة إلى أنه لا توجد أدعية بعينها مخصصة لذلك اليوم، إلا أنه يفضل اتباع التالي:

- الصلاة على النبي، ثم الدعاء بما ترجو من الله تحقيقه، إذ قال الرسول في حديثه: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ -يَعْنِي بَلِيتَ-؟ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ».

- اللهم أجرنا من النار.

- اللهم إني أسالك في يوم الجمعة الفضيل زيادة في الدين، وبركة في العمر، والصحة في الجسم، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت.