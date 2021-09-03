الامارات | كويتي ينحر شقيقته بالسكين قبيل وصول الشرطة لإنقاذها من "حبسه"

شكرا لقرائتكم خبر عن كويتي ينحر شقيقته بالسكين قبيل وصول الشرطة لإنقاذها من "حبسه" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت محافظة الجهراء الكويتية جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها امرأة نحرا على يد شقيقها، أول من أمس، حسب صحف ومواقع إخبارية كويتية.

وكانت القتيلة قد أبلغت وزارة الداخلية بأنها محتجزة منذ شهرين في مسكنها، ما دفع الجاني إلى الاسراع لنحرها مستخدما سكينا قبل وصول الشرطة.

وأضافت المصادر أن الجاني، وهو من مواليد 1985 حاول طعن رجال الشرطة بنفس أداة الجريمة محاولا الهرب، لكنهم تمكنوا من السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

ودفعت الواقعة العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى الكتابة عن واقع النساء، ودعين إلى ضرورة توفير الحماية لهن ضد جرائم العنف، لا سيما العنف الأسري.

ومن بين هؤلاء، قالت الكاتبة دلع المفتي، إن "ثلاث نساء قتلن في الكويت في غضون عشرة أيام. ثلاث أرواح زهقت فقط لأنهن نساء. ثلاث نساء قتلن لا من غريب ولا من لص ولا من معتد، بل من أقارب أحببنهم ووثقن بهم".

وكانت الكاتبة تشير إلى 3 وقائع قتل لنساء داخل أسر في غضون نحو 10 أيام منذ 23 أغسطس الماضي، بينهن الحادثة الأخيرة التي وقعت فجر الخميس، حسب تقارير صحفية.

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