الامارات | طفلان أفغانيان هربا من بطش طالبان فلاحقهما الموت في بولندا بسبب غريب

شكرا لقرائتكم خبر عن طفلان أفغانيان هربا من بطش طالبان فلاحقهما الموت في بولندا بسبب غريب والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي طفل في الخامسة من عمره تم إجلاؤه من أفغانستان في مستشفى في بولندا بعد تناوله نوعاً ساماً من الفطر، في حين يصارع شقيقه الموت، بحسب ما أفاد أطباء الخميس.

وقال ياروسلاف كيركوس من مستشفى «سي زي دي» للأطفال في وارسو «لقد تأكدنا من وفاة الطفل».

وأضاف أن فرص نجاة شقيقه البالغ ست سنوات والذي ساءت حالته منذ إجراء عملية زرع كبد ضعيفة.

وأوضح مدير المستشفى ماريك ميغدال للصحافيين أن «وضعه مشابه لما كانت عليه حال أخيه الصغير قبل يومين».

وأعرب عن أسفه لعدم تمكن المستشفى «من مساعدة الصبيين».

وصل الطفلان إلى بولندا في 23 أغسطس مع عائلتهما وبقيا في الحجر الصحي في مركز للمهاجرين في بلدة بودكوفا ليسنا، بالقرب من وارسو.

ونُقل الصبيان وشقيقتهما البالغة 17 عاماً إلى المستشفى يومي 26 و27 أغسطس، وما لبثت الفتاة أن خرجت منه لاحقاً.

وأفاد موقع «أوكو برس» الإخباري بأن والد الطفلين، وهو محاسب، عمل في الجيش البريطاني سنوات عدة، وتولى الجيش البولندي إجلاء الأسرة بطلب من بريطانيا.

واشار الناطق باسم مكتب الهجرة ياكوب دودزياك في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن ما مجموعه خمسة أشخاص طلبوا المساعدة الطبية بسبب مشكلات معوية، لكنهم لم يفيدوا في البداية عن تناولهم الفطر.

ونفى تقريراً صحفياً ورد فيه أن الطفلين أكلا الفطر لأنهما لم يحصلا على ما يكفي من الطعام، مشيراً إلى أن المهاجرين يتلقون «ثلاث وجبات في اليوم».

وأكد دودزياك أن «موظفي مراكز الأجانب سيعملون بدافع هذا الحادث المؤسف على توعية النازحين الأفغان بعدم استهلاك منتجات مجهولة المصدر».



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news