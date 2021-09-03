لايف ستايل

الامارات | ثالوث مرضي يصيب فقط هذا الصنف من النساء

0 نشر
ميونخ - د.ب.أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ثالوث مرضي يصيب فقط هذا الصنف من النساء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض النسائية إلى أن ثالوث الأنثى (Female athlete triad) عبارة عن متلازمة تصيب المرأة الرياضية، خاصة التي تمارس تحتاج إلى النحافة والإبقاء على وزن الجسم منخفضاً كالجمباز والباليه والتزلج الفني على الجليد، بالإضافة إلى الركض والسباحة والغطس.

وأضافت الرابطة أن المتلازمة الخطيرة تجمع بين ثلاثة أعراض رئيسة، وهي: اضطرابات التغذية، واضطرابات الدورة الشهرية، وانخفاض كثافة المعادن في العظام (هشاشة العظام).

وقد تشتمل هذه المتلازمة على أعراض أخرى مثل برودة اليدين والقدمين والتعب المستمر والخسارة الملحوظة للوزن وزيادة وقت الشفاء من الإصابات وزيادة حدوث كسور العظام، بالإضافة إلى أعراض جمالية مثل تساقط الشعر وجفاف البشرة وأعراض نفسية كالاكتئاب وتدني الثقة بالنفس.

وأضافت الرابطة أن علاج هذا الثالوث المرضي الخطير يتمثل في استعادة التوازن بين الطاقة، التي يتم الحصول عليها من خلال التغذية، والطاقة، التي يستهلكها الجسم أثناء ممارسة ، مشيرة إلى أن العلاج يتطلب تضافر جهود الطبيب المختص واختصاصي تغذية ومدرب الرياضة وطبيب نفسي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا