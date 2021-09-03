5 علامات مقلقة في الأظافر تنذر بأزمة بالجسم.. منها النقر والتقصف

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر العناية بالأظافر شيئًا أساسيًا بالنسبة للفتيات، إذ يرغبن في الاهتمام بها وتجميلها، لتعطيهن مظهرًا جذابًا، لكن ربما تجهل الكثيرات أن الأظافر أيضًا، تشير إلى نقص الفيتامينات في الجسم، وأن بعض العلامات يمكنك ملاحظاتها بسهولة.

وهناك 5 علامات رئيسية تشير إلى نقص الفيتامينات ونسبة الكالسيوم في الجسم، رصدها تقرير عرضه موقع «سبوتينك»، لذا لا بد من مراقبتها، واتباع الحلول اللازمة لعلاج هذه المشكلة منعًا للتطور بشكل سلبي.

البقع البيضاء

البقع البيضاء التي تظهر على الأظافر، تشير إلى نقص الكالسيوم بنسبة كبيرة في الجسم، إذ أن سبب ظهورها يرجع إلى نقص الزنك أو الحديد، وفي حال ظهورها فإن الجسم يكون في حاجة إليه، ويمكن تعويضه من خلال المكملات الغذائية وزيت بذور العنب، أو يمكن استخدام كريم فيتامين E لليدين.

التشقق

يدل ظهور تشقق بالأظافر، أيضًا، على نقص الحديد في الجسم، وربما أيضًا يشير إلى نقص فيتامينات «ب»، أو الافتقار للبروتين في النظام الغذائي اليومي.

التقصف

الأظافر الهشة المتقصفة، إذا لاحظت وجودها، فإن ذلك يعني قلة الرطوبة أو غسل اليدين كثيرًا بالصابون، والتعرض للمنظفات والمنتجات التي تضعف الأظافر بشكل مفرط، فالأظافر المتقصفة تكون مجزأة عند الحواف ومتفتتة، كما لها مسحة صفراء اللون، تشير إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

النقر

يحدث النقر على الأظافر، لوجود رد فعل تحسسي أو وجود مشكلة في جهاز المناعة، وانتشاره بشكل كبير يشير إلى نقص فيتامين «د».

الأخاديد

ظهور الأخاديد من المشاكل الشائعة في الأظافر، وتعد الأخاديد الطولية، التي تمتد من أسفل الظفر إلى حافته، علامة واضحة على نقص واضح في فيتامين «ب 12»، ويمكنك حل هذه المشكلة عن طريق تناول المكملات، وكذلك استخدام كريم كثيف لليدين.