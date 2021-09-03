الامارات | وفاة أردنية واصابة زوجها.. دهسهما حصان وسط عمّان

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أردنية واصابة زوجها.. دهسهما حصان وسط عمّان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حادثة غريبة، توفيت سيدة أردنية وأصيب زوجها، مساء أمس، بعد تعرضهما للدهس من قبل حصان في منطقة الهاشمي الشمالي بالعاصمة عمان.

وحسب مواقع إخبارية أردنية قال مصدر أمني إنه أسعف إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي شخص وزوجته اثر تعرضهما للدهس من قبل حصان مساء الخميس، وأضاف أنه نتج عن الحادث وفاة الزوجة، فيما حالة الزوج حرجة، وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بالحادثة.

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