الامارات | آلام البطن والانتفاخ أبرز علامات التهاب المعدة.. الابتعاد عن المسببات وصفة الشفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن آلام البطن والانتفاخ أبرز علامات التهاب المعدة.. الابتعاد عن المسببات وصفة الشفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر معهد الجودة في القطاع الصحي الألماني أن التهاب المعدة هو التهاب يصيب الغشاء المخاطي المبطن للمعدة، مشيراً إلى أنه يرجع لأسباب عدة مثل الإكثار من الأغذية الدهنية والسكرية والأطعمة الحريفة، بالإضافة إلى التوتر المستمر والتدخين وشرب الكحوليات.

وأضاف المعهد الألماني أن التهاب المعدة قد يرجع أيضاً إلى بكتيريا «الهليكوباكتر» أو تناول المسكنات (إيبوبروفين وديكلوفيناك وحمض أسيتيل الساليسيليك) على مدار أسابيع أو شهور.

وتتمثل أبرز أعراض التهاب المعدة في آلام البطن، والشعور بالامتلاء، والانتفاخ، وحرقة المعدة، والغثيان، وفقدان الشهية.

ويمكن مواجهة التهاب المعدة من خلال الابتعاد عن المسببات؛ إذ ينبغي الابتعاد عن الأغذية الدهنية والسكرية والأطعمة الحريفة، مع الإقلاع عن التدخين والكحوليات، إلى جانب علاج بكتيريا «الهليكوباكتر» في حالة التحقق من الإصابة بها، والتوقف عن تعاطي المسكنات إذا كان سبب الالتهاب يُعزى إليها.

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