الامارات | أعراض انخفاض ضغط الدم.. ونصائح لتنشيط الدورة الدموية

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض انخفاض ضغط الدم.. ونصائح لتنشيط الدورة الدموية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد أطباء في مؤسسة القلب الألمانية بأن ضغط الدم يكون منخفضاً إذا كانت قيم القياس أقل من 110/60 mmHg لدى الرجال و100/60 لدى النساء، مشيرين إلى أن انخفاض ضغط الدم له أسباب عدة تتمثل في العامل الوراثي وقصور الغدة الدرقية وقصور الغدة الكظرية، وأمراض القلب مثل قصور القلب واضطرابات نظم القلب، بالإضافة إلى نقص الملح، ونقص السوائل الناجم عن الحرارة الشديدة أو التعرّق الشديد أو الإسهال الشديد أو القيء المتكرر.

كما قد يكون انخفاض ضغط الدم أثراً جانبياً لبعض الأدوية؛ مثل الأدوية النفسية والأدوية المدرة للبول والأدوية الموسعة للأوعية الدموية والأدوية المعالجة لارتفاع ضغط الدم والأدوية المعالجة لاضطرابات نظم القلب.

وتتمثل أعراض انخفاض ضغط الدم - حسب أطباء المؤسسة الألمانية - في الصداع الشديد والإنهاك وضعف التركيز وضيق التنفس وضيق في الصدر وشحوب الوجه وبرودة الجلد والدوار وكثرة التعرق وخفقان القلب وصفير الأذن واضطرابات الرؤية، كما قد يصل الأمر إلى حد التعرّض للإغماء.

ويمكن علاج انخفاض ضغط الدم من خلال تناول الأطعمة المملحة والإكثار من شرب السوائل، كما يمكن تنشيط الدورة الدموية من خلال الحمامات التبادلية (ساخن/بارد)، وممارسة الرياضة، لاسيما رياضات قوة التحمل مثل المشي والسباحة وركوب الدراجات الهوائية. وفي الحالات الصعبة يتم اللجوء إلى العلاج الدوائي.

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