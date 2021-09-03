زيادة التعرق عند الأطفال.. الأسباب ومتى يجب زيارة الطبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

عادة ما يجد الأباء أطفالهم يعانون من التعرق، أرجل باردة وعرق عزير على المخدة عند النوم، ما قد يستدعي القلق.

الدكتور أشرف قاسم أخصائي طب الأطفال والتغذية، يوضح سبب التعرق عند الأطفال ومتى يجيب استشارة الطبيب، وفق ما ذكر عبر صفحته على "فيسبوك".

أولا:

الغدد التي تفرز العرق عند الأطفال الرضع متركزة في الرأس والرقبة واليدين والقدم، لذا هذه الأعضاء هي الأكثر إفرازا للعرق.

ثانيا:

الدورة الدموية لدى الرُضع تكون نشيطة وغزيرة جداً في منطقة الرأس والصدر (المناطق الحيوية)، ما يسبب دفء هذه المناطق، وبالتالي تنشط أكثر في منطقة الرأس أثناء النوم، وتسبب العرق الكتير و"المخدة" المبلولة أثناء النوم.

ويوضح أخصائي طب الأطفال، أن هذه الظاهرة غالبا تنتهي عند سن سنة ويمكن أن تطول في بعض الأطفال حتى سنتين لـ4 سنوات.

ومن المحتمل أن يستمر في بعض الأطفال بقية حياتهم ويسمى "مرض فرط التعرُّق"، وغالبا يكون هناك تاريخيا مرضيا في العائلة.

متى يجب استشارة الطبيب؟

- في حالة وجود برودة في الأطراف مع عرق عزير.

- نقص الوزن.

- عدم القدرة على الرضاعة.

- همدان وكسلان، وبكاء ضعيف.

في هذه الحالة يجب استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة لاحتمالية معاناة الطفل من أمراض أو عيوب خلقية بالقلب ومشاكل في الغدة الدرقية أو نقص في نسبة السكر في الدم.