منها تصلب الشرايين.. احذر الإفراط في تناول سكر الفركتوز «يعرضك لمخاطر صحية»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتوي سكر الفركتوز أو كما يطلق عليه البعض سكر الفواكه، على بعض العناصر التي تسبب في مشكلات صحية من ضمنها السمنة ومرض السكري وتصلب الشرايين ومرض الكبد الدهني، وفي الصين حذر مجموعة من العلماء من الإفراط في تناول سكر الفركتوز، وذلك لأنه يؤدي إلى خلل في مسارات عملية التمثيل الغذائي ويتسبب في حدوث أمراض مختلفة.

وأوضح الدكتور تشانج وي بينخ من جامعة تيانجين الطبية، أن هذه الدراسة تقدم معلومات شاملة عن التقدم في دراسة الجوانب الجزئية لعملية التمثيل الغذائي للفركتوز، حيث يستهلكه البعض بكميات كبيرة من خلال تناول المأكولات السريعة والمشروبات الجاهزة والعديد من المنتجات التي يدخل في مكوناتها، حتى يتحول السكر أحد عوامل الخطر للإصابة بالسكري ومرض الكبد وأمراض القلب.

خطورة الإفراط في سكر الفركتوز على الصحة

وأكد الطبيب القائم على الدراسة كما ذكر موقع «روسيا اليوم»، أن الخلايا المبطنة للأمعاء تمتص الجزء الأكبر من الفركتوز الذي يدخل إلى الجسم، أي أنه كلما زاد تناول الشخص السكر أو الفركتوز زاد شغفه بالحلويات ويمكن أن يؤدي نقص GLUT5 و GLUT2 إلى ضعف امتصاص الفركتوز وخلل في الأمعاء.

وتتحكم الكبد والكلى في عملية التمثيل الغذائي، بمستوى الفركتوز بعد امتصاصه ووصوله إلى مجرى الدم، وعلى ذلك فإن تناول الفركتوز يمكن أن يؤدي إلى استنفاد ATP في الخلايا، مما يتسبب في تنشيط مسارات أخرى في عملية التمثيل الغذائي وتراكم حمض البوليك في الدم والمفاصل وبالتالي احتمالية الإصابة بالنقرس، ويؤدي الإفراط في تناول الفركتوز إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم وتراكم الدهون في منطقة البطن.