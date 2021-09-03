أستاذ فقه مقارن: هناك 3 أحكام لترقيع غشاء البكارة: فلسفة الإسلام الستر

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

أكد الدكتور عطا السنباطي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن فلسفة الإسلام في مسألة الأعراض ومسأئل المرأة، تقوم على الستر كلما أمكن ذلك، وبقدر الاستطاعة حفاظًا على المجتمعات، على حد تعبيره.

وأوضح «السنباطي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، في برنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن الأصل في قضية ترقيع غشاء البكارة هو الستر «الأصل أننا نغير ثقافتنا، وهل المقصود بالعذرية هي قطعة اللحم ولا المقصود بالعذرية هي أدب المرأة وعفتها وحيائها، وعاوزين نرتقي ومنفتحش المسائل أو نختزلها أو نسوقها بالطريقة دي».

وأشار إلى أن المرأة العفيفة قد تفقد عذريتها بسبب ممارسة الرياضة أو بسبب العنف أو الحيض الشديد، مؤكدا أن الأطباء والمتخصصين يعلمون ويفهمون ذلك.

وأكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه لا مانع من إجراء المرأة لعملية ترقيع طالما لم ترتكب أي خطأ، مضيفًا: «المسألة دي مالهاش حكم واحد لكل الفتيات، وأحيانًا تبقى مباحة بالنسبة للي حالتها هكذا، مفيهاش مشكلة لأنها معملتش أي غلط أصلا، وأحيانا تبقى محرمة لو هي مشهورة بشئ وهتدلس وهي أصلا سيئة السمعة»، مشددًا على أن هذه العملية أحيانًا تكون مباحة وأحيانًا تكون مكروهة وأحيانًا تكون حرام.

وتابع: «حالات يجوز فيها شرعا زي اللي بتمارس رياضة أو حالة حيض أو اغتصبت حتى ومكنش لها إرادة ومشهورة بالأدب والحياء والعفة، فالستر هنا هو فلسفة الشريعة وبتراعي الحكم على هذا الأساس ويتماشي مع فلسفة الشريعة ومنهجها في الحفاظ على الشريعة الإسلامية قدر المستطاع.

«الإفتاء» تكشف حكم ترقيع غشاء البكارة: جائز بشرط