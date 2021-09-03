الراحة عنوان الموضة الرجالي هذا الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت مستشارة المظهر الألمانية ماريا هانز إن الراحة تمثل عنوان الموضة الرجالي في خريف وشتاء 2021/2022؛ حيث تطل البدلات والبلوفرات والمعاطف بقصة واسعة وفضفاضة وخامات مريحة وتتسم بطابع كاجوال.

وأضافت هانز أن هذا الموسم يشهد رواجا كبيرا للمعطف ذي القصة الأكبر من المقاس "Oversized"، والذي يشتمل على حزام للوسط، وكذلك البلوفر ذي الرقبة العالية المستديرة.

كما يشهد هذا الموسم انتشارا كبيرا للقطيفة والتريكو والجلد الاصطناعي.

وبالنسبة للألوان، تتألق الموضة هذا الموسم بالألوان الزاهية والمشرقة كالبرتقالي والأصفر بلون الكاري، إلى جانب الدرجات الطبيعية مثل البيج والبني والجملي.