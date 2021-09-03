البلوجر عاليا أوي تحصل على الإقامة الذهبية للمبدعين في دولة الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت البلوجر الشهيرة والمطربة الشابة عاليا أوي، عن حصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، وذلك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعربت عاليا، عن سعادتها البالغة لمنحها الإقامة الذهبية للمبدعين من دولة الإمارات، حيث كتبت،:"الحمد لله رب العالمين اليوم تم منحي الإقامة الذهبية للمبدعين من دولة الإمارات كما تم منحي شهادة مبدعة من قبل هيئة دبي للثقافة والفن، شكرا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي وشكرا لهيئة الثقافة والفن على دعمهم للمبدعين".

ومن المعروف أن عاليا، من أحد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ٥ سنين، وحصلت على العديد من الجوائز مثل سفيره السوشيال ميديا بحضور ممثلي الفيسبوك شرق اوسط، وجائزة أكثر مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي في استفتاء نيش مجازين سنتين على التوالي كما حصلت على جائزة أحسن مؤثرة علي مواقع التواصل الاجتماعي في انترناشونال فاشون اوردز ٢٠٢٠.