منظم كتب.. 5 أفكار لاستغلال «المطبقية» القديمة

القاهرة - سمر حسين - ماما

تلجأ بعض ربات البيوت إلى التخلي عن بعض الأشياء القديمة داخل المنزل دون معرفة طريقة استخدامها من جديد وتحويلها إلى قطع ديكور داخل منزلها، لذلك نقدم لك أفكار استغلال «المطبقية» القديمة، كما جاءت على «سي بي سي» سفرة.

أفكار لاستغلال «المطبقية» القديمة

منظم كتب الأطفال

يمكن استغلالها كمنظم لأدوات الأطفال المدرسية بدلا من تكدسها فوق المكتب وعدم تنظيمها.

تخزين أطباق طعام الأطفال

ويشجع ذلك الأطفال على تنظيف أوانيهم والحفاظ عليها بطريقة منظمة في مكان منفصل عن باقي اواني المنزل.

سلة تخزين الأغطية البلاستيكية

تشكل أغطية العلب البلاستيكية أزمة في تخزينها، مما يؤدى إلى ضياعها وعدم استعمالها مرة أخرى، ويمكن استخدام رف الأطباق القديم كسلة لتخزين أغطية العلب البلاستيكية.

وحدة معلقة لأدوات الخياطة

في بعض الأحيان تجد ربات البيوت متعتها في الخياطة، وتتعدد ألوان الخيوط والبكرات الصغيرة التي يحتاجها كل لون، ويمكن استخدام المطبقية القديمة كمنظم لأدوات الخياطة.

مثبت للأواني في غسالة الأطباق

في بعض الاحيان يصعب تثبيت الأواني داخل غسالة الأطباق خلال دورة التنظيف، فبدلا من التخلص من حامل الأطباق القديم يمكن الاستعانة به في تثبيت الأواني التي تسقط داخل غسالة الأطباق.

أفكار بسيطة لتنظيم المطبخ

استغلال الحوائط الجانبية

يمكن اختيار أي حائط جانبي لتعليق الطاسات الملونة والمناشف، لتضفى شكلا جماليا جذابا على حائط المطبخ.

التجديد في برطمنات التوابل والمشروبات

يمكن التجديد في برطمنات التوابل والمشروبات الجافة، للتفرقة بين الملح والسكر، ويمكن تصميم علامات مميزة للشاي والسكر والتوابل.

الاستعانة بحامل حوض مطبخ

يمكن تثبيت حامل أعلى الحوض لوضع أدوات مختلفة عليه، بالإضافة إلى وضع إحدى المزهريات التي تعطي المطبخ مظهرا متميزا وطبيعيا.