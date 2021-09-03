3 أخطاء تتلف السمك المخزن في الفريزر.. تجنبيها

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع تخزين السمك في الفريزر، يلاحظ البعض ظهور رائحة تعفن منبعثة منه وتغير لونه على الرغم من حفظه في درجة حرارة منخفضة، ويرجع ذلك لعدة أسباب ذكرها موقع «سي بي سي سفرة».

إهمال تنظيف السمك

تهمل بعض السيدات تنظيف السمك قبل تخزينه مما يسرع من تلفه وتعفنه وتغير طعمه ولونه، فهناك أنواع من السمك مثل السمك البلطي يجب فتح بطنه وتفريغ ما به وتنظيفه قبل وضعه في الفريزر، أما القشريات مثل الجمبري فتنزع القشرة وينظف ويشطف بالماء حتى لا يتغير لونه ويسود.

أكياس مفتوحة

يحتاج حفظ السمك إلى أكياس محكمة الغلق حتى لا تتسرب الرائحة منه، كما تسمح الأكياس المفتوحة بإصابة السمك بحروق التجميد والثلج، فيتآكل لحمه من الخارج، كما تحمي الأكياس المغلقة عند حفظ السمك من تساقط أي قطرات من الأطعمة الأخرى مثل دماء اللحم الأحمر أو الدجاج أو ما يسبب تلف وتعفن السمك خلال التخزين.

درجة الحرارة

يجب وضع السمك بعيدا عن الطرف ولا يوضع أيضا في باب الفريزر حتى يحتفظ بحرارة التجميد اللازمة لحفظه وتخزينه، كما يجب التأكد من أن حرارة التجميد مناسبة ومنخفضة لحفظ السمك مثل اللحوم، خاصة في الفريزر، لكثرة استخدامه وفتحه باستمرار، وهو ما قد يجعله يفقد برودته سريعا.

طريقة عمل كفتة السمك

نصف كيلو سمك فيليه.

2 بيض.

نصف كوب بقسماط ناعم.

فلفل حار.

ثوم.

1 بصل مبشور.

بقدونس مفروم

ليمون.

1 كوب زيت كمون.

ملح وفلفل.

فرم السمك والبيض والبقسماط والثوم والبصل وقطع من الفلفل الحار.

تشكيل الخليط على هيئة أصابع ووضعها في الدقيق ثم البيض والبقسماط.

تحمير اصابع السمك في الزيت حتى تمام النضج.

تقدم ساخنة.