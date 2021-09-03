8 خطوات لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول اللاإرادي في الفراش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

على الرغم من حقيقة أنك قد تكون تدرب طفلك بشكل كامل على استخدام المرحاض منذ الصغر، إلا أن التبول اللاإرادي في الفراش يمكن أن يكون أمرًا شائعًا جدًا بين سن 4 و 7 سنوات.

لذا، إذا استمر طفلك بالقيام بذلك، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لمحاولة منع ذلك، وفق ما جاء في موقع "برايت سايت" الأمريكي.

1. تقليل عدد السوائل قبل النوم:

لمنع امتلاء مثانة الطفل بشكل مفرط أثناء المساء، من المهم التحكم في كمية السوائل التي يشربها في وقت متأخر من بعد الظهر وقبل النوم مباشرة، لذا دعهم يتناولون ما يكفي من السوائل في الصباح وأثناء وقت الغداء، ثم قلل الكمية ببطء في المساء، وأيضًا ، من الضروري أن يذهب الطفل إلى المرحاض كل ليلة قبل وقت نومه مباشرة، اجعل هذا جزءًا من روتينهم المسائي.

2. تجنب بعض الأطعمة التي يمكن أن تهيج المثانة:

هناك أنواع معينة من الأطعمة التي يمكن أن تهيج المثانة عند الأطفال الصغار وتسبب لهم حوادث أثناء النوم، لأنهم لا يتمتعون بالتحكم الكافي في المثانة، وتجنب الأطعمة شديدة الحموضة مثل عصائر الفاكهة التي تحتوي على الليمون أو البرتقال أو الأناناس أو التفاح أو التوت البري.

فضلا عن الابتعاد عن تناول منتجات الألبان مثل الحليب أو الزبادي، لأنها يمكن أن تجعل طفلك يشعر بمزيد من النعاس، وتمنعه​من الاستيقاظ عندما تكون المثانة ممتلئة.

وتجنب أيضًا الشوكولاتة الساخنة أو الشاي أو أي مشروبات غازية قد تحتوي على الكثير من السكر أو الكافيين.

3. إدراج استراحة حمام في منتصف الليل:

نوم الأطفال ثقيل بالطبيعة، لذا يصعب عليهم أحياناً الاستيقاظ عند امتلاء المثانة، وتدور الفكرة حول إيقاظ طفلك في منتصف الليل ومقاطعة نومه عمداً للذهاب إلى المرحاض لتفريغ مثانته، سيساعده القيام بذلك على البقاء أكثر يقظة والاستيقاظ في منتصف الليل للذهاب إلى الحمام بنفسه.

ويمكنك رصد عدد المرات التي يذهب فيها طفلك إلى المرحاض خلال النهار ومدى تكرر ذلك، وإيقاظه وفقاً لذلك، فعلى سبيل المثال، إن كان طفلك يذهب إلى المرحاض 7 مرات في اليوم، كل 3 ساعات، فأيقظيه كل 3 ساعات، وفي ما بعد، يمكنك تغيير ذلك بالتدريج إلى كل 4 ساعات، ثم إلى مرة واحدة في الليلة، وعندما يمر أسبوع دون أن يتبول في فراشه، توقفي عن إيقاظه، سيكون مدرباً على الاستيقاظ بنفسه للذهاب إلى المرحاض.

4. مضاعفة المغنيسيوم.

وفقًا لبحث أجراه المركز الطبي الوطني، قد يعاني الأطفال من سلس البول الليلي (التبول في الفراش) لأنهم يفتقرون إلى المغنيسيوم في نظامهم الغذائي، ونقص المغنيسيوم يجعل الجهاز العصبي أقل استجابة ، لذلك لا يدرك الطفل متى يحتاج إلى استخدام المرحاض.

ليست هناك حاجة لإعطاء طفلك المكملات الغذائية ، فقط أدخل المغنيسيوم في نظامه الغذائي، ويشمل الأطعمة هي بذور السمسم والأفوكادو والموز والسلمون والبقوليات والتوفو.

5. الاحتفاظ بسجل:

تمامًا مثل أي طبيب قد يوصي في أي موقف قد يحدث مجددًا ، لذا من المهم الاحتفاظ بدفتر يوميات وتتبع كل ما حدث خلال اليوم، سيساعدك هذا على مراقبة عادات طفلك وأنشطته وتناول الطعام والسوائل، والصحة النفسية والعقلية لطفلك.

كما سيساعدك هذا أيضًا على فهم الأسباب التي قد تؤدي إلى التبول في الفراش، ربما تسبب لهم بعض الأطعمة تهيجًا أو قد تؤدي المشروبات المختلفة إلى استجابة الجهاز العصبي، لذا، من المهم كتابة كل شيء يوميًا لفهم السبب وراء التبول اللااردي في الفراش.

6. تحدث إلى طفلك:

من الضروري إجراء محادثة مع طفلك حول ما يشعر به، لا يجب أن يكون الأمر يتعلق بالتبول في الفراش، ولكن إذا كان يمر بتغير بشكل عام، مثل المدرسة أو أي موقف عاطفي آخر قد يسبب لهم بعض التوتر أو القلق، فقد يكون هذا هو السبب وراء التبول في الفراش، وسوف تختفي عندما يعتادون على الموقف، وفي غضون ذلك ، اجعله يشعر بالدعم وعدم الحرج.

7. الحصول على منبّه التبول في الفراش:

في بعض الأحيان، قد يكون منبه التبول في الفراش هو الحل لهذه الحالة، ويوجد نوع معين من المنبهات يثبت على ملابس الطفل الداخلية، ويبدأ في الرنين بمجرد استشعاره الرطوبة، وبالتالي إيقاظه.

وبمجرد سماعك رنين المنبه، أيقظي طفلك وخذيه إلى المرحاض، سيدرب ذلك طفلك على النهوض والذهاب إلى المرحاض بمفرده.

8. تحفيزه من خلال تحمله مسؤولية:

من المهم تحفيز طفلك على الاستقلالية وتحمل بعض المسؤولية، إذا قام في إحدى الليالي بالتبول في فراشه، فبدلاً من تركه يشعر بالذنب والحرج وهو جالس في مكانه أثناء قيامك بعملية التنظيف، يجب تعليمه كيفية تغيير ملاءات السرير بلطف وهدوء، واطلبي منه مساعدتك.

كما يفضل الطلب منه وضع ملابسه التي يرتديها في الغسالة، ومن ثم مساعدتك في غسلها، سيزيد هذا من تقديره لك، وسيحفز رغبته في تحمل مسؤولية أكبر في الامتناع عن تبليل فراشه.

متى يجب زيارة الطبيب؟

في بعض الحالات تحتاج إلى الذهاب إلى الطبيب عندما لا يبدو أن الأمور تتحسن بمرور الوقت، فيما يلي:

- إذا كان طفلك يعاني من التبول في الفراش ليلًا ونهارًا، وكان عمره أكبر من 5 سنوات.

- - التبول في الفراش باستمرار في المساء، وهو فوق سن السابعة.

- لقد مضى طفلك شهورًا دون أن يبلل السرير، ثم بدأ فجأة في القيام بذلك مرة أخرى، وكان عمره أكبر من 5 سنوات.