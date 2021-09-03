الضرب على القدم والزواج من شجرة.. أغرب طقوس الزفاف حول العالم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يوم الزفاف هو يوم مميز ولا ينسى بالنسبة لكل فتاة، إذ تُسطر خلاله أسعد لحظات حياتها والتي توثق استقبالها لمرحلة جديدة وهامة مع شريك حياتها، وذلك وسط سعادة غارمة من الحاضرين بين الأهل والأصدقاء وغيرهم من المدعوين.

ولأن هذا اليوم هو يوم مميز بصورة خاصة، يتم الاحتفال به داخل كل دولة بطقوس فريدة من نوعها، حسب طقوس شعبها ومعتقداتهم الموروثة من آبائهم وأجدادهم، والتي من أبرزها، حسبما ذكر موقع «theculturetrip»، ما نرصده في السطور التالية:

ضرب أقدام العريس في كوريا الجنوبية

بعد الانتهاء من مراسم الزفاف، يخضع بعض العرسان الكوريين الجنوبيين لطقوس معينة قبل أن يتمكنوا من المغادرة مع زوجاتهم إلى المنزل، والتي تتمثل في الضرب على الأقدام، إذ يقوم رفقاء العريس أو أفراد أسرته بخلع حذائه وربط كاحليه بحبل قبل أن يتناوبوا على ضرب قدميه بعصا.

ويعني الضرب على القدمين، بأنه اختبار لقوة شخصية الزوج.

العسل الأسود في اسكتلندا

عادة اسكتلندية في اليوم السابق لحفل الزفاف، أن يقوم أصدقاء العروس أو العريس بتغطيتهم بمزيج من العسل الأسود والريش، حتى تسود أجسامهم تمامًا، ويتم القيام بهذا التقليد بهدف إبعاد الأرواح الشريرة عنهم.

الزواج من الشجر في الهند

قبيل الاحتفال بالزفاف في الهند، تتزوج المرأة من شجرة موز أو معبود الإله «فيشنو»، وذلك لكسر وإبعاد أي لعنات عنها.

السويد: يمكنكم تقبيل العروس

في العديد من حفلات الزفاف الغربية، تشير العبارة الشهيرة «يمكنك الآن تقبيل العروس»، إلى ختم عهود الزوجين بقبلة، ولكن في السويد، يتم نقل طقوس التقبيل إلى مستوى آخر تمامًا، ففي حفل الزفاف، يُسمح للضيوف الذكور بتقبيل العروس، وبالمثل مع العريس.

طقوس البكاء في الصين

غالبًا ما تقام حفلات الزفاف وسط الأغنيات المختلفة والرقص والشعور بالسعادة، ولكن في ولايات معينة من الصين، يعد البكاء جزءًا ضروريًا من التحضير للزواج، فـ قبيل شهر من زواجها، تبكي العروس لمدة ساعة كل يوم، وبعد مرور عشرة أيام تنضم إليها والدتها، وبعد مرور عشرة آخرين تنضم جدة العروس، وفي نهاية المطاف تنضم إليهم نساء العائلة.