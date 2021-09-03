450 ألف جنيه.. حقائب ياسمين صبري تلفت الأنظار

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حقيبة ياسمين صبري دائما تلفت الأنظار، حيث ترتدي حقائب بأثمان باهظة، وأخرى تحتوي على حروف اسمها، وثالثة هي المفضلة لديها وترتديها في مناسبات مختلفة، ولكن السعر أيضا يأتي مع الجدل حول ملابس الفنانة ياسمين صبري، والتقرير التالي يستعرض أسعار أبرز حقائب ياسمين صبري التي لفتت الانتباه، خاصة للمهتمات بالموضة، وتنسيق الأزياء.

سعر حقيبة CeeramarQ لياسمين صبري

منذ فترة ارتدت ياسمين صبري، حقيبة تلائم الصيف، وهي من العلامة التجارية اللبنانية CeeramarQ، وتباع منتجاتها عبر مواقع البيع على الإنترنت، ومن بين المواقع التي تباع عليها الحقيبة DEbi، ويعتبر سعر حقيبة يد ياسمين صبري مفاجأة فهي مصنوعة وعليها حروف أسمها الأولى فظن الجميع أنها باهظة الثمن، إلا أنه يتم بيعها عبر مواقع البيع بالإنترنت بأسعار متوسطة؛ إذ يبلغ سعرها حوالي 4 آلاف جنيه مصري، وهو زهيد بالنسبة للفنانين، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الطلبات الخاصة للأزياء والحقائب والإكسسوارات مثل كتابة الاسم عليها تتطلب دفع مبالغ إضافية بالطبع.

سعر حقيبة ياسمين صبري من hermes

أما أكثر حقيبة لفتت إليها الأنظار فكانت حقيبة من ماركة عالمية، وتجاوز سعرها الـ 20 ألف دولار أمريكي، أي ما يزيد على 312 ألف جنيه مصري، من توقيع ماركة hermes، وفقا لما ذكره موقع authentic watches.

والحقيبة مصنوعة من اللون البرتقالي، ومن «جلد توجو»، أما المقابض العلوية فهي مصنوعة من جلد الـ«مدرفل»، وإكسسوارات باللون الذهبي، بحسب authentic watches.

سعر حقيبة ياسمين صبري من فيندي

تحب الفنانة ياسمين صبري تلك الحقيبة الصفراء، والتي ارتدتها في أكثر من مناسبة، وآخرها ظهورها بها في فرنسا خلال قضائها إجازة صيفية، وهي تباع عبر مواقع البيع على الإنترنت، ويبلغ سعرها حوالي 4400 دولار أمريكي، وهي من ماركة «فيندي»، الشهيرة، وسعرها بالجنيه المصري يصل إلى حوالي 70 ألفا.

سعر حقيبة ياسمين صبري من فندي في مستشفى السرطان

خلال زيارة ياسمين صبري لمستشفى 57357، أطلت بملابس سيمي كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز شارلستون، وشميز أبيض، مع كمامة من اللون الفوشيا، وأكملت اللوك بارتداء حقيبة من اللون نفسه.

وحقيبة ياسمين صبري من ماركة fendi، موديل PEEKABOO X-LITE MEDIUM، واختارت معها ذراعا من Fendi أيضا، ويبلغ سعر الحقيبة 3100 دولار، بينما سعر ذراعها فحوالي 1000 دولار، ليبلغ إجمالي سعر الحقيبة 64 ألف جنيه مصري.

وبذلك يبلغ مجموع أسعار أبرز حقائب ياسمين صبري حوالي، حوالي 450 ألف جنيه.