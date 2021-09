الامارات | أين تذهب.. «Twice» أحدث مطعم متخصص في الأطعمة الأميركية

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «Twice» أحدث مطعم متخصص في الأطعمة الأميركية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتُتح في مدينة دبي، أخيراً، أحدث مطعم متخصص في تقديم الأطعمة الأميركية Twice. ويقدّم المطعم تجربة جديدة وعصرية عبر توفير أشهر مأكولات المطبخ الأميركي، ويهدف لأن يكون الملتقى المثالي لأفراد العائلة والأصدقاء. ويُعد Twice جوهرة كامنة بفضل موقعه في مجمع الصفا بدبي، ومن المقرر أن يكون المطعم الذي ينشده عشاق الطعام بفضل قائمته الغنية التي تضم البرغر الشهي وبيتزا ديترويت الفريدة من نوعها.

يجمع المطعم المستوحى من موسيقى الهيب هوب بين شغفه بالموسيقى، وطابعه الحضري وشطائر البرغر والبيتزا التي يفضلها سكان مدينة دبي. ويتعاون مطعم Twice مع خبير الطعام الإماراتي عبدالله جمعة، حساب [email protected] على «إنستغرام»، لاختيار قائمة الطعام الشهية والمتفردة وتقديم البرغر والبيتزا بنكهة غير تقليدية باستخدام مزيج من النكهات المتميزة، وتقنيات الطهي الجديدة والأطباق الفريدة من نوعها. وبفضل رحلاته حول العالم وعلاقاته مع الطهاة العالميين، اكتسب جمعة الخبرة اللازمة لإعداد قائمة الطعام المثالية التي تضم وجبات تمتاز بنكهة قوية ومذاق لا يقاوم يرضي أذواق جميع العملاء.

يستوحي مطعم Twice تصاميمه الداخلية من ثقافة الهيب هوب، وبدءاً من الطعام والموسيقى وانتهاءً بالديكورات يقدم مطعم Twice لجميع عملائه تجربة مضيافة وودية وعصرية لتناول الطعام.

