الامارات | أين تذهب.. «هاكاسان أبوظبي» يُطلق قائمة عامه الـ 20 الاحتفالية

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «هاكاسان أبوظبي» يُطلق قائمة عامه الـ 20 الاحتفالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحب «هاكاسان أبوظبي» المطعم الكانتوني الشهير في قصر الإمارات بضيوفه من خلال إطلاق قائمة طعام حصرية بمناسبة مرور العام الـ20 على تأسيسه. ويمكن للضيوف اختيار تناول الطعام في الداخل وسط الديكورات الداخلية المذهلة، أو على التراس الخارجي الواسع وسط الإطلالات على أفق مدينة أبوظبي المتلألئ بالأضواء.

وتستعرض القائمة المحدودة الإصدار من تصميم الشيف التنفيذي للمجموعة، أندرو يو، الأطباق التي حظيت بشعبية كبيرة منذ تأسيس العلامة. وتضمّ قائمة الوجبات المؤلّفة من ثلاثة أطباق بعضاً من أشهر مأكولات «هاكاسان» المميزة التي تم تقديمها في قصر هانواي للمرة الأولى، ما يسلّط الضوء على رحلة العلامة التي تعود إلى 20 عاماً.

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