الامارات | أين تذهب.. مطعم «إيتالي» في دبي مول.. تناول الطعام وتعلّم وتسوّق

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. مطعم «إيتالي» في دبي مول.. تناول الطعام وتعلّم وتسوّق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مجموعة أزاديا عن توسعها في الإمارات بافتتاحها لمطعم «إيتالي» الإيطالي في دبي مول، الوجهة العالمية المستوى للتسوق وتناول الطعام. ويقدم المطعم القائم على مفهوم السوق المتنوع تجربة إيطالية متكاملة من تناول الطعام والتعلم وحتى التسوق. وبفضل مجموعة واسعة من المكونات الإيطالية الطازجة وعالية الجودة، يعدّ مطعم إيتالي العصري في دبي مول الوجهة المثالية لأولئك الذين يستمتعون بفن الطهي الإيطالي الأصيل. ومن خلال تجربة التسوق في متجر إيتالي الواسع، يمكن لعشاق المأكولات الحصول على مكونات إيطالية طازجة لإعداد أشهى الأطباق الإيطالية في المنزل. ومع إعادة افتتاح المطعم، تم إطلاق دورة الطهي الخاصة في إيتالي، تحت عنوان «لا سكولا»، والتي تقدم دروساً حول الوصفات اللذيذة، وسبل طهي الأطباق الإيطالية التقليدية تحت إشراف طهاة «إيتالي» المهرة.

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