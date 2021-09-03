الامارات | «شاعر المليون» يستقبل الطلبات لموسمه العاشر

شكرا لقرائتكم خبر عن «شاعر المليون» يستقبل الطلبات لموسمه العاشر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، استقبال طلبات تسجيل الشعراء الراغبين في المشاركة في برنامج «شاعر المليون» بموسمه العاشر، حيث يستمر عبر موقع البرنامج الإلكتروني لغاية 10 من سبتمبر الجاري.

وأكدت اللجنة المنظمة للبرنامج على ضرورة التأكد من تعبئة كل الخانات المطلوبة برابط التسجيل، حيث إن التسجيل وجودة القصائد وتميزها يعدان معياراً لمقابلات لجنة التحكيم.

وكانت اللجنة قد أوضحت آلية التسجيل للراغبين في المشاركة في الموسم العاشر، وذلك بدءاً من الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبرنامج www.millionspoet.ae وإكمال شروط التسجيل، التي تتمثل في أن لا تقل أعمار المترشحين عن 18 سنة ولا تتجاوز 45 سنة. وإرسال قصيدة نبطية موزونة ومقفاة لا تتعدى 20 بيتاً ولا تقل عن 10 أبيات، وأن تكون القصيدة مطبوعة حيث لا تُقبل القصائد المكتوبة بخط اليد،

ويتوجب على الشاعر إرسال صورة شخصية (ذات خلفية بيضاء)، إلى جانب صورة ملونة عن جواز السفر (ساري لمدة 12 شهراً على الأقل).

ويأتي إطلاق برنامج «شاعر المليون» بموسمه الجديد في ظل الظروف التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا» المستجد على العالم، لذا تحرص اللجنة المنظمة على أخذ الإجراءات والتدابير الاحترازية كل، بما يضمن سلامة المشاركين والصحة العامة.

ويواصل برنامج «شاعر المليون» مسيرة نجاحه، ليعكس الجهود المبذولة لتعزيز حضور الشعر النبطي ودعم شعرائه، وإبراز دور العاصمة أبوظبي ورؤيتها في احتضان الشعر والترويج للمنجز الثقافي وتعزيز التفاعل والتواصل الثقافي.

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