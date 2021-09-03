الامارات | حفل موسيقي لنجم بوليوود أريجيت سينغ في جزيرة ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن حفل موسيقي لنجم بوليوود أريجيت سينغ في جزيرة ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وشركة بورتفوليو لتنظيم الفعاليات (بي إم إي)، عن استضافة حفلٍ موسيقي يحييه مغني بوليوود الشهير أريجيت سينغ، وذلك في الاتحاد أرينا، يوم السبت 19 نوفمبر المقبل.

وتأتي زيارة سينغ، أحد أكثر المغنين تنوعاً في العصر الحديث، إلى جزيرة ياس، بعد غيابٍ دام خمس سنوات عن العاصمة الإماراتية، ليحيي حفلاً في أكبر وأحدث وجهة ترفيه داخلية في الشرق الأوسط.

وسيؤدي المغني والمؤلف الموسيقي الذي ارتبط صوته بالسينما الهندية، باقةً من أشهر أغانيه مثل «توم هي هو» و«كابيرا» و«آي ديل هاي مشكل» وغيرها الكثير، حيث يرافقه على المسرح مجموعة من العازفين العالميين.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «نتطلع من خلال هذه الفعالية المميزة لإعادة إحياء الفعاليات والحفلات الموسيقية في العاصمة الإماراتية ضمن أجواءٍ صحيةٍ وآمنة. ووقع اختيارنا على أريجيت سينغ لإحياء الحفل في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس باعتباره فناناً لامعاً لطالما ألهم عشاقه من خلال عروضه الرائعة».

وتشارك شركة «بي إم إي»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تنظيم الفعاليات المباشرة في مختلف أنحاء العالم والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، في إنتاج حفل سينغ والترويج له، حيث تشتهر الشركة بتنظيم أهم الحفلات الموسيقية في الإمارات والعالم وتنفيذها وإنتاجها.

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