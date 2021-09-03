هنا الزاهد: «بحب الرقص أوي واحتليت صالة بيتنا عشان اتعلمه» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علقت الفنانة هنا الزاهد على تقديمها عدة رقصات خلال حلقات مسلسلها الأخير «حلوة الدنيا سكر»، كاشفة عن أنها تحب الرقص بشكل كبير، قائلة: «بحب الرقص أوي وقبل ما أقدم الرقصات دي ادربت عليها وكان في رقصة في التتر ادربت عليها شوية».

هنا الزاهد: «احتليت صالة بيتنا عشان أتعلم الرقص»

وأضافت «الزاهد»، خلال استضافتها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، من تقديم الإعلامية منى الشاذلي، والمذاع على شاشة cbc، أنها احتلت صالة منزلها خلال تدريبها على كل تلك الرقصات التي قدمتها، موضحة أنها كانت تستضيف مدرب الرقص بمنزلها حتى تتعلم كل تلك الرقصات.

هنا الزاهد: أحببت كل شخصيات «حلوة الدنيا السكر» لكن «هنادي» عشقتها

وأوضحت الفنانة خلال الحلقة التي عرضت مساء الخميس، أنها قدمت أكثر من حكاية خلال مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، كاشفة أنها أحبت بشكل كبير كل الشخصيات التي قدمتها بهذا المسلسل، لكنها وقعت في عشق شخصية واحدة فقط من بينهن، وهي شخصية «هنادي»، معللة ذلك بأن سمات تلك الشخصية مختلفة معها بشكل تام.

وتابعت «الزاهد»: «الشخصية دي عكس شخصيتي خالص، كدابة موت ومعندهاش ضمير إطلاقا، وكل حاجة وحشة فيها، بس أنا بحبها أوي».

هنا الزاهد: تحمست لشخصية «هنادي» بمسلسل «حلوة الدنيا سكر» لدرجة ضربت «سلطان» قلم حقيقي

وأردفت أنها تحمست بشكل كبير لتقديم تلك الشخصية، لدرجة أنها اندمجت وهي تقدمها وضربت الفنان أحمد سلطان الذي يمثل أمامها بأحد المشاهد بـ«القلم»، موضحة أنه وفقا لدراما المشهد من المفترض أن تضربه، لكنها اندمجت في تأديتها للمشهد «وضربته بجد»، كاشفة أنها اعتذرت له بعد هذه الواقعة وضحكا سويا.

مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، أحدث الأعمال الدرامية التي قدمتها الفنانة هنا الزاهد، ويعتبر العمل الدرامي الأول على مستوى البطولة المطلقة، الذي قدمت من خلاله عدة شخصيات مختلفة بقصص مختلفة، وشاركها في بطولته العديد من النجوم بينهم الفنانين محمد كيلاني وأحمد حاتم ومحمود عبدالمغني وآخرون.