مايا مرسي: إنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف انتصار جديد لها

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بإنشاء وحدة مجمعة من أجل حماية المرأة من العنف، هو انتصار كبير للمرأة لتحقيق أماكن أمنة لها يسهل عليها الذهاب إليها عبر مجمع واحد لتحرير الشكوى وإبلاغ النيابة العامة وأيضا الطب الشرعي، «كل الأماكن دي هتبقي موجودة في مكان واحد دون أن تنتقل المرأة من مكان لآخر، وده هيسسهل عليها كتير».

مرسي: «الخدمة دي بتتقدم في دول كتير من العالم.. أحنا بنقدمها حاليا في القاهرة الكبرى»

وأضافت «مرسي»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، الخميس، أن إنشاء ذلك المجمع سيساعد المتضررة بعدما تنجح الحكومة في التنسيق بين آليات وطرق العمل في تقديم أفضل خدمة للسيدات المتضررات، «الخدمة دي بتتقدم في دول كتير من العالم، وأحنا بنقدمها حاليا في القاهرة الكبرى، وهنقيس أثرها، ثم ننتقل بالتجربة إلى محافظات أخرى».

مرسي: عايزين نقدم للمرأة الخدمة بكل يسر مع منع تنقلها من جهة لأخرى

وأوضحت أنه من الضروري على السيدات عدم الخوف من تقديم بلاغ للنيابة العامة جراء ما حدث لهن، «وكمان مش عايزين الستات يتبهدلوا، وعايزين نقدملهم الخدمة بكل يسر مع منع تنقلها من جهة لأخرى، وعايزين ننقلها الخدمة لحد عندها».

وأكدت أن النيابة العامة ستكون بانتظار تقديم السيدات للبلاغ الذي يفيد تضررها، كما وسيتم تقديم كل الخدمات في مكان واحد، «كل جهة مسؤولة هيكون ليها مكان في المجمع بتقدم الخدمة حسب جهة الاختصاص، وعايزين نسهل على السيدات، وفيه حالات بتجيلنا وبترفض تحرير محضر، ولكن لما بنقنعها بيستغربوا عن حفاوة الاستقبال من النيابة العامة».

وأشارت إلى أنه يجب على جميع السيدات كسر حاجز الخوف والقلق لديهم، «بنقولهم كل الجهات في مصر بتستقبلكم بكل آريحية، والتجربة هتبقى موجودة مرحليا في القاهرة حتى تكملة التجربة بنجاح، ثم ننقل التجربة لمحافظات أخرى».

وتابعت: «أي سيدة في أي محافظة تقدر تيجي على المقر وهندرس كل التحركات، وعندنا خط ساخن للجهاز القومي للأمومة والطفولة وأيضا للمجلس القومي للمرأة، وكمان النيابة العامة هتقدر السيدة فيها تقديم البلاغ على الإنترنت».