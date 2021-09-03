توقعات الأبراج 3-9-2021: تحذير لـ الحمل وانفراجه لـ الأسد

محمد اسماعيل - القاهرة - الحمل

ثق بمشاعرك وحدسك ولكن بحذر

الثور

أنت بحاجة للمساعدة يمكنك طلبها من المقربين، اطمئن بن يخذلوك هذه المرة

الجوزاء

القلق يسيطر على عقلك ومشاعرك ويفسد عليك لحظاتك

السرطان

تشعر بتحسن كبير في علاقتك مع أفراد أسرتك

الأسد

انفراجه مالية بعد تعثرات متتالية، تجنب التبذير واستثمر مجهودك

العذراء

لديك فرصة اليوم لإنجاز كل ما هو مؤجل

الميزان

تُفضل العمل في مجموعات، ذلك يساعدك على إنجاز مهامك بسهولة

العقرب

تشعر ببعض التوتر على الصعيد المادي، ولكن لديك مخزون أفكار يساعدك على تخطي الأزمة

القوس

انت بحاجة لترتيب أمورك وأولوياتك

الجدي

كل ما عليك فعله هو النظر والملاحظة للتعلم واكتساب الخبرات ممن حولك

الدلو

الملل والفتور يسيطر على حياتك، لديك من الطاقة ما يجعلك تغير ذلك

الحوت

تحسن على الصعيد المادي، وارتياح في علاقتك بالشريك