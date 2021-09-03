كبروا وملامحهم اتغيرت.. ظهور ابنتي شيرين عبد الوهاب بصحبة حسام حبيب.. (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في إطار حفلها اليوم، بمدينة جدة بالسعودية، الذي بدأ مساء اليوم، عقب غياب لفترة طويلة من الحفلات، ظهرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، بصحبة ابنتيها «آية»، و«مريم» خلال استعداداتها للحفل، مع زوجها حسام حبيب.

وأظهرت بعض اللقطات المصورة ابنتي الفنانة شيرين، بعدما تغيرت ملامحهما، وأصبحتا في عُمر المراهقات، حيث ودعتا الطفولة، وهي تصطحبهما قبل انطلاق الساعات الأولى من الحفل.

وتألقت الفتاتان بملابس كاجوال بسيطة وغير متكلفة، بالجينز والتيشيرتات التقليدية.

إطلالات شيرين عبد الوهاب

وظهرت شيرين عبد الوهاب، بإطلالتين مختلفتين، حيث جاء الظهور الأول بفستان أبيض، منفوش قليلًا مزود بالفصوص اللامعة، تميز بكونه من الشيفون المُبطن.

بينما تألقت في الإطلالة الثانية بفستان «بنسل» لامع من قشر السمك، طويل وبأكمام.

واعتمدت شيرين على تسريحات كلاسيكية للشعر القصير، والمكياج الصارخ اللامع.

ترويج شيرين عبد الوهاب لحفلها

وكانت المطربة شيرين عبد الوهاب، روجت لحفلها المقام حاليًا، عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، حيث نشرت المطربة بوستر حفلها المقرر إقامته الشهر المقبل، وعلقت عليه قائلةً: «موعدنا 4 سبتمبر، جاهزين يا أهل الدمام؟ وحشتوني».

آخر أغنيات شيرين عبد الوهاب

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال المطربة شيرين عبد الوهاب، كان غناء تتر مسلسل «لحم غزال»، في رمضان الماضي، وهو التعاون الثاني بينها وبين غاده غادة عبد الرازق بعد تتر مسلسل «حكاية حياة» وكانت الأغنية بعنوان «مشاعر»، من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد إبراهيم.