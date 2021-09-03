متى تسبب القرفة والكبدة والعسل الإجهاض ومنع الحمل؟.. ابعدي عن الستات واعرفي رأي الأطباء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بين جلسات السيدات عقب الزواج، وأحاديث الفتيات السرية قبل الزواج، يتم تداول الشائعات والأمور دون سند طبي، فقط تعتمد فيها الفتيات على الحكايات الموروثة، ونصائح الأمهات الشائعة.

ولا تكف حكايات الفتيات والسيدات عن الحمل والزواج، وأمور النساء الصحية، التي على رأسها كل ما يتعلق بالحمل، والإجهاض، والعلاقة الزوجية وأسرارها، ووسائل تحديد النسل ومنع الحمل.

وربما واحدة من تلك الأمور المتداولة على نطاق واسع بين الجنس الناعم، هي قدرة مشروب القرفة من منع حدوث الحمل في البداية، بل وإجهاض الأجنة في بعض الأحيان، حيث تحذر النساء من تناولها تارة للحفاظ على الحمل، وتنصح بها تارة أخرى لمنع حدوث الحمل من البداية.

هل تُسبب القرفة الإجهاض أو منع حدوث الحمل؟

وفقًا لما أكده الدكتور عمرو حسن، استشاري النساء والولادة، لـ «هُن»، فإن الأمر لا أساس له من الصحة، قائلًا: «القرفة ممكن تعمل انقباضات للرحم، لكن مش بتمنع حدوث حمل كما هو شائع، هي مش وسيلة».

وتابع «حسن»: «القرفة مشروب ساخن طبيعي يمكن تناولها خلال فترة الحيض، لتخفيف الألم، لكنها لا يمكنها أن تجهض الأجنة من الناحية العلمية».

وعلى الجانب الآخر، أكدت الدكتورة راندا فخر الدين، استشاري النساء والتوليد، والمدير التنفيذي للاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل، بإن القرفة لاتعمل سوى انقباضات للرحم، قائلة: «لو السيدة حامل والرحم حساس جدًا، والانقباضات كبيرة في الحالة دي ممكن فعلًا تفقد الجنين».

وتابعت خلال حديثها لـ «هُن»: «لكن الطبيعي أن الأمر مالوش علاقة تمامًا».

غير القرفة.. أكلات قد تسبب الإجهاض

وأشارت استشاري النساء والتوليد، إلى بعض العناصر الغذائية التي قد تسبب الإجهاض بالفعل حال تناولها بشكل مستمر في بدايات الحمل، وهي: «عسل النحل الأبيض والكبدة والتمر، بتزود المناعة جدا ويمكن حدوث إجهاض وقتها».