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الامارات | وفاة ملحن «زوربا اليوناني» عن 96 عاماً

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أثينا ■ رويترز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ملحن «زوربا اليوناني» عن 96 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وزارة الثقافة اليونانية إن المؤلف الموسيقي ميكيس ثيودوراكيس، الذي أسهمت موسيقاه الخالدة في فيلم «زوربا اليوناني» عام 1964، في ترسيخ صورة البلد المشمس السعيد في عيون ملايين السائحين، توفي أمس عن 96 عاماً.

وبقامته الطويلة، وهيئته المفكرة، وشعره المتموج، أطلقت موسيقى ثيودوراكيس رؤيته الخاصة للعالم: رؤية تقدمية وديمقراطية للشيوعية.

وقالت وزيرة السياحة لينا ميندوني: «اليوم فقدنا جزءاً من روح اليونان. ميكيس ثيودوراكيس، ميكيس المعلم والمثقف والثوري، ميكيس اليوناني، رحل».

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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