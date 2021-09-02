أول ظهور لـ مي حلمي بعد أزمة التحقيق والإيقاف.. «مادتش فرصة للتعليقات»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ما زالت أزمة الإعلامية مي حلمي على صفيح ساخن، خاصة أن جمهور الزمالك في انتظار نتيجة التحقيق، وعودة الإعلامية الموقوفة للعمل مُجددًا من عدمها، بعد أزمتها مع أحمد صالح لاعب القلعة البيضاء السابق.

وعلى الرغم من اعتقاد البعض أن مي حلمي تركت البلاد وغادرت إلى دبي، عقب وقفها عن العمل، فإن محمد إسماعيل، مالك قناة «الحدث اليوم»، أكد أن ما تردد حول سفرها غير صحيح على الإطلاق، وأنه تم التواصل معها بالفعل، والتواصل مع النقابة.

أول ظهور لـ مي حلمي بعد أزمة التحقيق

ولم تعلق الإعلامية، مي حلمي، صاحبة الأزمة عن الموضوع إطلاقًا، بل اعتمدت على الرد على منشورات طليقها محمد رشاد، الذي علق على أزمتها بشكل غير مباشر.

اليوم، شاركت مي حلمي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة جديدة، مرسومة لها، مرفقة بوجه تعبيري يرمز لمنع الكلام، كما قررت غلق خاصية التعليقات للهروب من التعليقات غير المرغوبة.

وقف مي حلمي

جاء قرار وقف مي حلمي عقب حلقة السبت الماضي من برنامجها الذي تقدمه الإعلامية على قناة الحدث اليوم، الحكم، بعدما تطاولت بالحديث مع الكابتن أحمد صالح، نجم نادي الزمالك الأسبق، ما دفعه للانسحاب من البرنامج على الهواء، بسبب أسلوب الإعلامية في طرح الأسئلة عليه.

بلاغ ضد مي حلمي

وكان المحامي أحمد هاني تقدم ببلاغا للنائب العام، المستشار حمادة الصاوي ضد مي حلمي، مؤكدًا أنها تنتحل صفة إعلامي وتزاول نشاط بدون ترخيص، جاء نصه: «لما كانت الوسائل الإعلامية لها تأثير كبير في تشكيل سلوك وأفكار جميع أبناء المجتمع، وبالأخص الشباب المشجع للرياضة المصرية بكافة أنشطتها، إلا أننا فوجئنا يوم السبت الموافق 28 أغسطس 2021، وبالتحديد بقناة (الحدث اليوم) الفضائية من المدعوة مي حلمي التي تقدم برنامج الحكم الرياضي».