10 نصائح للشباب المقبلين على الزواج.. تعرف عليها

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يشعر بعض الرجال بالرهبة من الزواج، ويختار بعضهم البقاء دون زواج لعدم خوض هذه التجربة خوفًا من صعوبتها، لذلك نقدم لك نصائح بسيطة قبل الإقدام على الزواج كما جاءت على موقع «newlovetimes».

نصائح للشباب المقبلين على الزواج

على الزوج المقدم على الزواج القيام ببعض السلوكيات التي تضمن له حياة مستقرة مع زوجته من ضمنها:

تخصيص وقت

على الزوج قضاء وقت مع زوجته وتخصيص وقت كبير لها.

احتفاظ الزوج بوقت لنفسه

الاحتفاظ بوقت لنفسه للخروج مع أصدقائه بين الحين والآخر.

الابتعاد عن الإساءة للزوجة

الابتعاد عن الإساءة للزوجة واحترامها وإعطائها مساحة من الحرية.

مساعدة الزوجة في الأعمال المنزلية

مساعدة الزوجة في الأعمال المنزلية قدر المستطاع فتعتبر من الأمور التي تقدرها الزوجة.

علاقة جيدة مع عائلة الزوجة

الحرص على المحافظة على علاقة جيدة مع عائلة الزوجة حيث يجعل ذلك العلاقة بين الزوجين أقوى.

التكيف مع الحياة الجديدة

على الطرفين التكيف مع الحياة الجديدة وتحمل المسؤولية، على الزوج والزوجة الاقتناع بانتقالهما لحياة جديدة ونسيان حياة العزوبية وتحمل المسؤولية وأن تكون الأسرة من أهم أولويات الزوج والزوجة.

لغة الحوار

على الرجل تعلم لغة الحوار وكيفية التعامل مع الخلافات في المواقف المختلفة، الابتعاد عن استخدام أي وسائل عنف في التعاملات.

القدرة على التغيير

في الحياة الزوجية على الزوجين أن يكون لديهم قدرة على التغيير وتقديم التنازلات لاستمرار الحياة الزوجية.

المشاركة المستمرة

يجب أن تقوم العلاقة الزوجية على المشاركة، فيجب لكل طرف مشاركة كل شىء مع الطرف الآخر مما يساعدهما على اكتشاف شخصية بعضهما البعض.

التعامل مع تقلبات الحياة

على الطرفين تعلم التصرف مع تقلبات الحياة المستمرة وضرورة الفصل بين مشاكل العمل والمنزل للحفاظ على استقرار الحياة الزوجية.