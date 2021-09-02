8 علامات إذا ظهرت على طفلك يعني أنه لا يرضع بالطريقة الصحيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

لا شك أن الرضاعة الطبيعية هي حصن طفلك ضد الأمراض وتقوية لجهازه المناعي بقية حياته، ولكن هناك بعض العلامات تدل على أن لبن الأم غير كافيا له.

الدكتور أشرف قاسم أخصائي طب الأطفال والتغذية، يكشف هذه العلامات التي يجب عليك الانتباه إليها، وذلك عبر صفحته على "فيسبوك".

1- في الحالات الطبيعية الطفل يفقد 10% من وزنه في أول 10 أيام بعد الولادة، ولكن في حالة أنه لم يستعيد وزنه خلال 14 يوما من تاريخ الولادة، ولم يزيد في الوزن بصورة طبيعية حسب منحنى النمو، إذا لبن الرضاعة الطبيعية غير كافيا.

والطفل يزيد تقريبا 750 جراما شهريا خلال الشهور الأربع الأولى، أي تقريبا 200 جرام أسبوعيا.

2- بعد الرضاعة تشعر الأم بارتخاء في الصدر واختفاء الألم والتحجر، في حالة استمرار التحجر وعدم الارتخاء إذا الطفل لم يشبع.

3- لو حلمات صدرك دائماً متشققة ومتجرحة وتؤلمك، إذا فإن ابنك لا يرضع بالطريقة الصحيحة وبالتالي لا يصل إلى اللبن بالقدر الكافي.

4- عند نوم الطفل أقل من ساعتين كاملين بعد الرضعة، ويبقى دايماً قلقا ولم يكمل نص ساعة ويستيقظ ببكاء.

5- إذا كان طفلك أكبر من 5 أيام، ولم يتم تغيير الحفاضات من 6 لـ8 مرات خلال اليوم، فإن ذلك يعني أن معدل اللبن الذي يرضعه غير كافيا.

6- مراقبة حركة البلع أثناء الرضاعة، في حالة سماع صوت طقطقة، إذاً فإن طفلك لم يتمكن من الإمساك بصدرك بالطريقة الصحيحة.

7- طفلك لونه شاحب ودائما نائم، ولا بد أن تستيقظيه من نومه للإرضاع، باستثناء أول أسبوعين من العمر، فمعظم المواليد الجدد يجب إيقاظهم للرضاعة.

8- بكاء الطفل بطريقة هيستيرية.