طبقها فورا.. 5 تغييرات بسيطة يمكن أن تعزز صحة عائلتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، "النظام الغذائي الصحي ضروري للصحة الجيدة والتغذية"، بكلمات بسيطة، الطعام الذي نأكله لا يغذي أجسامنا فحسب، بل أيضًا عقولنا، وبالتالي، من المهم أن نأكل وأن نجعل عائلتنا تأكل الطعام المناسب لصحة الجميع.

إن الانتباه لما تأكله يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في منع العد، وتعزيز المناعة ، وتعزيز النمو لدى الأطفال ، ومكافحة الأمراض، الخبر السار هو أننا جميعًا أدركنا جيدًا أهمية تناول الطعام الصحي في أعقاب فيروس كورونا.

ولكن فيما يلي قائمة نهائية بالخطوات البسيطة التي يمكنك اتخاذها للحفاظ على صحة عائلتك في حالة جيدة، وفقا لموقع timesofindia.

اختر زيوتك بحكمة

قلل من تناول الزيوت النباتية المكررة الغنية بأحماض أوميجا 6 الدهنية وقم بتضمين مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية في نظامك الغذائي.

أحماض أوميجا 6 وأوميجا 3 الدهنية مطلوبة بكميات متساوية من أجسامنا. لكن تناول كميات كبيرة من الزيوت المكررة يخل بالنسبة المطلوبة لهذين الأحماض الدهنية مما يؤدي إلى تأثير سلبي على الجسم. لتحقيق التوازن ، قلل من الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 6 الدهنية مثل عباد الشمس وفول الصويا وزيت الذرة المكرر. يمكنك تناول المزيد من السمن وزيت الزيتون وزيت الخردل في الطهي اليومي.

قلل من تناول الكربوهيدرات

تعتبر الكربوهيدرات جزءًا من جميع الأطعمة التي نتناولها تقريبًا ، باستثناء الدهون والزيوت والزبدة. الأرز والقمح الكامل والخبز والخضروات والفواكه - الكربوهيدرات موجودة في كل شيء تقريبًا بكميات متفاوتة. إذا تم اختياره بحكمة ، فإنه يجمع فوائد الألياف للأمعاء.

تجنب تناول الكربوهيدرات البسيطة المصنعة مثل الخبز والمعكرونة والبسكويت.

زيادة حجم حصة البقول والمكسرات وتقليل تناول الحبوب للحصول على نظام غذائي متوازن.

البيض والأسماك ومنتجات الألبان

توفر لك الأطعمة الحيوانية مثل الحليب والقشدة والبيض والجبن والجبن والزبادي واللحوم والدجاج والأسماك مجموعة متنوعة من المغذيات الدقيقة التي يصعب الحصول عليها بكميات كافية من المصادر النباتية وحدها.

غالبًا ما يعاني النباتيون من نقص في فيتامين ب 12 ، مما يجعل تناول منتجات الألبان أمرًا ضروريًا.

قلل من السكر

بينما نتعرف على الحلويات والشوكولاتة والمشروبات الغازية على أنها السكر البني الحلو والجاغري والعسل وشراب الذرة عالي الفركتوز هي أيضًا أشكال مختلفة من السكر ، والتي غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد. تحتوي على كمية عالية من السعرات الحرارية التي لها نفس التأثير على مستويات السكر في الدم مثل السكر الخام.

البذور

أنواع مختلفة من البذور غنية بالدهون والبروتين والألياف والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والزنك وفيتامين ب 6 من بين الفيتامينات والمعادن الأخرى. يمكنك تضمين بذور الكتان وبذور الشيا للحصول على جرعة صحية من أوميجا 3.

عندما تقلل من تناول الكربوهيدرات ، قم بتضمين البذور مثل بذور الكتان وبذور السمسم وبذور الشيا وبذور البطيخ وبذور اليقطين والمكسرات مثل الفول السوداني والجوز واللوز في نظامك الغذائي لتعويض العناصر الغذائية المفقودة.

يمكنك نقع بذور الشيا في الماء وشربها أو رش القليل منها على السلطة أو الاستمتاع بها كوجبة خفيفة محمصة.