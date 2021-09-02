مشروب بسيط يساعدك على إذابة دهون البطن.. له 4 فوائد مذهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من الأكل الصحي إلى ممارسة الرياضة بانتظام، يحتاج المرء إلى العمل الجاد من أجل خسارة الوزن الزائد.

وفي حين أن هناك العديد من المواد الغذائية التي تساعدتك على إنقاص الوزن، فإن الكمون على رأس القائمة، نعم، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح.

بذور الكمون متعددة الاستخدامات ويمكن استخدامها نيئة أو محمصة أو مسحوقة.

لكن إحدى الفوائد الصحية الأقل شهرة للكمون هي فقدان الوزن، فالكمون عند نقعه في الماء طوال الليل يساعد في إذابة دهون البطن، إذ يحتوي على الثيمول، وهي مادة كيميائية توجه البنكرياس لإنتاج الصفراء، وهو هرمون ينظم هضم الكربوهيدرات والدهون.

أيضا، مجرد استنشاق مادة الألدهيد، وهي مادة كيميائية في الكمون، تعمل على رفع إنزيمات الجهاز الهضمي في الجسم، يرتبط بتحسين التمثيل الغذائي وتقليل مقاومة الأنسولين وهو علاج رائع للإمساك.

فيما يلي 4 طرق يمكن أن يساعد بها الكمون الشخص على إنقاص الوزن، وفقا لموقع timesofindia.

مشروب منخفض السعرات الحرارية

تتمثل إحدى الخطوات الأولى لفقدان الوزن في خلق عجز في السعرات الحرارية، حيث تأكل سعرات حرارية أقل مما تحرقه، مشروب الكمون منخفض السعرات الحرارية، يحتوي على سبع سعرات حرارية فقط لكل كوب.

يسرع عملية إنقاص الوزن

يلعب التمثيل الغذائي دورًا حيويًا في السرعة التي تفقد بها الوزن، الأيض البطيء يمنعك من التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، من المعروف أن مياه الكمون تعمل على تحسين عملية التمثيل الغذائي، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في مساعدتك على التخلص من دهون البطن.

يحد من الجوع

يمكن أن تكون الرغبة الشديدة في تناول الطعام أحد أكبر العوائق في أي رحلة لخسارة الوزن، مشروب الكمون، على الرغم من كونه مشروبًا منخفض السعرات الحرارية، يجعل المرء يشعر بالشبع لفترة أطول ويخمد آلام الجوع، هذا يبقي كمية السعرات الحرارية الخاصة بك تحت السيطرة.

يساعد على الهضم

يمكن أن يؤدي سوء الهضم إلى الإمساك ويعيق فقدان الوزن، ومشروب الكمون يجبر البنكرياس على إفراز العصارة الصفراوية في الجسم، ما يساعد على الهضم، حركة الأمعاء الصحية هي الخطوة الأساسية لفقدان الوزن.