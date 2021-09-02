الأوكرانية «نتاليا» تركت أبناء بلدها واتجوزت من الدقهلية: أستاذة في الكوارع والمحاشي «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بيديها الناعمتين، وخبرتها في إعداد الأكلات الغربية وخاصة الإيطالية، تقف «نتاليا» من أوكرانيا، بمطبخ أحد مطاعم البيتزا والباستا بمدينة الغردقة، رفقة العمال، تقوم بـ«العجن والخبز» وإعداد أشهى الفطائر والبيتزات، بملابس تقليدية، ورابطة حجاب عادية، في محاولات منها مساعدة زوجها المصري، «هاني غازي»، بمشروعه.

قصة حب وزواج في 14 سنة

14 عامًا، كانت شاهدة على قصة الحب التي جمعت بين هاني غازي، 46 عاما، الرجل المصري الشرقي، ونتاليا الأوكرانية، التي خطفت قلب الأخير منذ الوهلة الأولى بعدما وقعت عيناه عليها، خلال زيارتها السياحية لمصر رفقة أسرتها.

رحلة قصيرة للسيدة الأوكرانية، رفقة أسرتها في 2007، قابلت فيها «غازي» ابن المنصورة، الدقهلية، لينشأ بينهما تعارفا لم يكتمل بعدما عاودت «نتاليا» لبلادها، إلا أن بال الأخير ظل مشغولًا بها، قبل أن تفاجئه بزيارة أخرى للغردقة، حيث كان يعمل مدير فنادق حينها، ليعترف لها بحبه، ويعزم على السفر لأوكرانيا لزيارة أسرتها وطلبها للزواج، الذي تم بالفعل في 2009.

زيجة تكللت عقب عام واحد فقط بالطفلة «لي لي» 11 عاما، كانت هي أنجح خطوات هاني غازي، بحسب وصفه: «حبيتها جدًا، وقربت منها ومن عيلتها وهي كمان عرفتني وعرفت أهلي وأصلي كويس، وده سر نجاحنا واستمرارنا، مكنتش عاوز منها ولا جنسية ولا حاجة وهي اللي عاشت في مصر».

طباع المصريين، وسماتهم، ولهجتهم، وحتى مظهرهم وأكلاتهم المفضلة، كانت أكثر ما سعت له الزوجة الأجنبية، لتطبيقه، والتعايش معه، وفقًا لما أكده زوجها لـ «هُن»: «اتعلمت تتكلم عربي مصري بس نص نص مش متمكنة، لكن حبت كل حاجة في مصر، وكانت أختي بتعلمها، حتى في هيئتها ولبسها».

أستاذة في الكوارع والمحاشي

لم تهمل الأوكرانية، المطبخ المصري، التي أصبحت بارعة في أصنافه وأكلاته: «بقت أستاذة في الكوارع، والمحاشي، وكل الأكل المصري، بتحب تتعلمه وخصوصًا الصعب منه زي الطواجن، والمسبك، لكن في الكوارع وشوربتها هي أستاذة أحسن من المصريات كمان».

بتقف تخبز مع العمال في المطعم

مشروع مميز قرر هاني غازي افتتاحه من 2017، وهو مطعم خاص للبيتزا والمكرونة، والأكلات الإيطالية، النادرة بالغردقة، إلا أن شاركته فيه زوجته الأجنبية بمجهودها: «عندي في المطعم اتنين شيفات من إيطاليا، لكن مراتي بتقف معاهم تخبز وتطلع أحلى أكل، حتى التسويق للمطعم كانت هي المسؤولة عنه بفيديو عملته عشان نتعرف والحمد لله افتتحناه في 2019 بعد سنتين من تخليص الأوراق، واتعرفنا دلوقتي».