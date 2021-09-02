3 مشروبات ترفع من التهابات الجسم.. تعرفي عليها

القاهرة - سمر حسين - صحة

يصاب البعض بالتهابات في أجزاء مختلفة من الجسم نتيجة الإصابة ببعض الأمراض من ضمنها الالتهاب المزمن بالقولون أو التهاب الوريد أو التهاب الجيوب الأنفية، الشعور بحرقة وآلام المفاصل والعضلات تسبب الإصابة بالالتهابات، ويمكن أن تنتج أعراض الحساسية مثل دموع العين وسيلان الأنف عن التهاب مزمن، خاصة في حالة عدم وجود أمراض أخرى تشير إلى الإصابة بهذه الأمراض.

أوضحت الدكتورة إيمي جودسون، خبيرة التغذية الأمريكية، أن تناول مشروبات معينة يمكن أن تعمل على زيادة التهابات الجسم، بحسب تصريحاتها لموقع «روسيا اليوم».

مشروبات تزيد التهابات الجسم

وأشارت الخبيرة إلى أنه من ضمن المشروبات التي تعمل على زيادة التهابات الجسم تناول كميات كبيرة من المياه الغازية والشاي الحلو والمشروبات التي تحتوى على نسبة عالية من السكر، بشكل يزيد من مخاطر الالتهابات المزمنة وغيرها من المشاكل الصحية.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور طارق متولي، استشاري الحساسية والمناعة، لـ«هُن»، أن تناول المشروبات الغازية يتسبب في ارتفاع مستوى الأنسولين والكوليسترول ويؤثر الفركتوز سلبا في عملية الالتهابات في الجسم، موضحا أن هذه النوعية من المشروبات تتسبب في زيادة الوزن وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض السكري والقلب والأوعية الدموية واضطرابات عملية التمثيل الغذائي.

مشروبات تقلل من التهابات الجسم

وأكد على ضرورة تناول المشروبات التي تقلل التهابات الجسم من ضمنها:

عصير الطماطم.

عصير الرمان.

الشاي الأخضر.

علامات الالتهاب في تحليل الدم

يمكن معرفة وجود التهابات في الجسم بزيادة مستوى البروتين سي التفاعلي ومعدل الترسيب وعدد كرات الدم البيضاء، وعند ارتفاعها تعمل على تكوين الالتهابات في الجسم.