كاش مايوه وهاف ستومك مكشوف.. أحدث إطلالات عبير صبري في الساحل الشمالي.. (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تتنافس الفنانات خلال أشهر الصيف على إطلالاتهن الصيفية على شواطئ البحار، باستعراض ملابس السباحة الخاصة، أو إطلالات الشاطئ المختلفة.

وتلجأ العديد من الفنانات لارتداء ملابس البحر غير التقليدية، التي تبعُد عن «المايوه» المعتاد، وارتداء ستايلات مختلفة تعتمد على القطع فاتحة اللون، التي تتميز بالفتحات المكشوفة التي تناسب فصل الصيف.

اليوم، شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بأحدث إطلالاتها بالساحل الشمالي، وظهرت الفنانة بـ «هاف ستوميك أبيض»، تميز بكونه «كت» كاشف للبطن، مع كاش مايوه باللون البيج الفاتح، ظهر بفتحة هوليود الشهيرة.

كما اعتمدت الفنانة على اللوك الطبيعي بدون مساحيق تجميل، مع «شابوه» وحقيبة من الخوص.

وتفاعل متابعو الفنانة مع إطلالتها التي حصدت الآف تسجيلات الإعجاب، مشيدين بإطلالتها ورشاقتها.

لماذا يفضل اللون الأبيض على شواطئ البحار؟

أكدت شيماء الحسيني، خبيرة الموضة والأزياء، أن اللون الأبيض، لون ارتبط بفصل الصيف، وخاصة بفترة الصباح، فهو عاكس لأشعة الشمس، كما أنه مناسب أيضًا للسهرات الليلية.

وأشارت «الحسيني» خلال حديثها لـ«هن»، إلى أن اللون يعد هو الأنسب للأماكن المفتوحة، فهو أكثر الألوان المفضلة للشواطئ، كما أنه يعطي شعورا بالراحة والانطلاق، خاصة بالأماكن السياحية خلال الفترة الصباحية.

منشور مؤثر لـ عبير صبري

كانت الفنانة عبير صبري، خطفت الأنظار بمنشورها المؤثر بجنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز،

ودونت الفنانة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لو تشوفوا فتحة القبر وشيلة البني آدم في القماش الأبيض ونزول السلالم لتحت لوحده وأقرب الناس عاجزين أنهم يرجعوه تاني معاهم البيت وصوت الحجر والأسمنت وهو بيتردم فوقه».

وتابعت: «كأنه لم يكن في الدنيا محدش يزعل على حاجة ولا من حاجة ويشوف حاله بس مع الله، ربنا يرحم أستاذة دلال عبد العزيز ويصبر بناتها، ويرحم أمواتنا ويرزقنا حسن الخاتمة».