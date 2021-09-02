6 أطعمة تزيد إفراز الأنسولين وتخفض مستوى السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يمكن لأي شخص مصاب بداء السكري أن يتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا وصحيًا دون التخلي عن الأطعمة التي يستمتع بها، تشمل العوامل المهمة في نظام غذائي فعال الاعتدال واختيار الطعام بعناية للحفاظ على مستويات السكر في الدم.

وفي التقرير نحدد بعضًا من أفضل الأطعمة لتثبيت مستويات الأنسولين، وتخفيض السكر في الدم، مع ضرورة أن يتحدث المصاب إلى الطبيب أو أخصائي التغذية قبل إجراء أي تغييرات غذائية مهمة.

- خضروات غير نشوية:

بحسب ما أورد موقع "medicalnews"، فإن هذه الخضروات إضافة ممتازة لأي نظام غذائي تقريبًا، بما في ذلك تلك المناسبة لمرضى السكري.

وهناك نوعان رئيسيان من الخضار: النشوية وغير النشوية، الأولى غنية بالكربوهيدرات، والتي يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم، أما الثانية وهي مثل: الجزر والفاصوليا والذرة الصغيرة والخيار والقرع والكرنب.

- أطعمة الحبوب الكاملة:

تقدم الحبوب الكاملة بديلاً أكثر صحة للحبوب المعالجة أو المكررة، ما يوفر فائدة غذائية أقل.

الفرق الرئيسي هو أن الحبوب الكاملة تحتوي على المزيد من الفيتامينات والمعادن، في حين أن الحبوب المكررة تشمل فقط الجزء النشوي من الحبوب، والذي يحتوي على عدد أقل من العناصر الغذائية.

ابحث عن المنتجات التي تحتوي على مكونات 100٪ منها تتضمن بعض الأمثلة الشائعة ما يلي:

الخبز

الفشار

أرز بني

معكرونة

الحبوب

الشوفان

نشا الذرة

يمكن لأي شخص دمج منتجات الحبوب الكاملة في وجبات الطعام أو الوجبات الخفيفة للمساعدة في التحكم في مستويات السكر في الدم.

ووفقًا للعديد من الدراسات، فإن تناول الحبوب الكاملة قد يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان المعدة والبنكرياس والقولون والمستقيم.

- الدهون الصحية:

هي جزء أساسي من نظام غذائي متوازن، بعض الناس يربطون خطأً بين كل محتوى الدهون وسوء الصحة، ومع ذلك، فإن بعض منها تساعد في الحفاظ على الصحة ليست جميعها مضرة.

قد تكون أحادية غير مشبعة أو متعددة غير مشبعة، أوميجا 3، وهو حمض دهني وفير في الأسماك الزيتية.

وتزيد الدهون المشبعة والمتحولة من مستويات الكوليسترول الضار في الدم، هذا يمكن أن يساهم في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويساعد تناول المزيد من الدهون الصحية مع عدد أقل من الدهون غير الصحية في خفض مستويات الكوليسترول الضار، وتحسين صحة القلب.

- الأسماك الدهنية:

تميل الأسماك الدهنية، مثل السلمون، إلى احتواء كميات عالية من البروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

يعتبر محتوى البروتين صحيًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، لأنه لا يؤثر على نسبة السكر في الدم، إنه يشبع ويوفر العناصر الغذائية الأساسية لمساعدة الجسم على النمو والإصلاح.

يجب أن يحاول الأشخاص المصابون بداء السكري إضافة الأسماك الدهنية إلى النظام الغذائي في يوم واحد على الأقل في الأسبوع، بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 والذين يعانون من نقص الوزن، تعد البروتينات الصحية خيارًا ممتازًا لزيادة الوزن بشكل آمن.

- الكاكاو:

الكاكاو مليء بالعناصر الغذائية، ويستخدمه المصنعون لصنع الشوكولاتة، ويحتوي على مادة الفلافونويد إيبيكاتشين، والتي قد تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

وأشارت دراسة عام 2017 إلى نتائج العديد من الدراسات الصغيرة، والتي تشير إلى أنه قد يساعد في إبطاء تقدم مرض السكري من النوع 2 وتقليل مقاومة الأنسولين.

ومن الطرق السهلة لإضافته إلى النظام الغذائي في تناول الشوكولاتة الداكنة، على الرغم من أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، ولكن يجب تناولها باعتدال.

- الأطعمة الغنية بالبروتين:

الفاصوليا السوداء غنية بالبروتين والألياف، ويعد البروتين عنصرًا غذائيًا أساسيًا في اللحوم والأسماك وبعض الخضروات، مثل المكسرات والفاصوليا والبقوليات.

وتشير الأبحاث إلى أن البروتين لا يزيد من مستويات السكر في الدم، ويمكن أن يساعد الشخص على الشعور بالشبع لفترة أطول.

ومع ذلك، وجدت دراسة أجريت عام 2017 أن تناول كميات كبيرة منه يمكن أن يكون له نتائج مختلطة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 اعتمادًا على نوع البروتين.

وأشارت دراسات سابقة قصيرة المدى إلى أن اتباع نظام غذائي عالي البروتين قد يقلل من مستويات السكر في الدم.