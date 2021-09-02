10 عادات في لغة الجسد تعطي انطباعا سيئا.. تخلص منها فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

لا نلاحظ دائمًا ما نفعله بأرجلنا أو أيدينا أو تعابير وجوهنا عندما نكون محاطين بالآخرين، ولا يخطر ببالنا حتى أن هذه الأشياء مهمة، وأن لغة الجسد يمكن أن تقول الكثير عن شخصيتك ومشاعرك، وقد يساعدك فقط في ترك انطباع جيد أمام الآخرين، أو على النقيض الآخر، يمكن أن تجعل الأشخاص يرغبون في تجنبك.

واستعرض موقع "بر ايت سايت"، 10 عادات معينة للغة الجسد تحتاج إلى التخلي عنها على الفور، فيما يلي:

1. التراخي

تكشف وضعيتك الكثير عن مستوى ثقتك بنفسك، إن كنت تتراخى وأنت جالس، فستظهر حينها غير واثقٍ من نفسك، إن لم تغيّر وضعيتك، قد يصبح التراخي عادةً تقوم بها حتى وإن لم تكن في موقف يشعرك بعدم الاستقرار، وقد ينظر الناس لذلك على أنه إشارة على ضعف ثقتك بنفسك.

2. تقاطع الساقين والذراعين

من الطبيعي بالنسبة للكثيرين تشبيك أيديهم وسيقانهم عند الجلوس، ومع ذلك ، إذا كنت تتحدث إلى شخص ما ، فقد يجعلك هذا تبدو دفاعيًا، ويمكن أن يرسل رسالة مفادها أنك لست مستعدا للتفاعل مع شخص آخر أو سماع ما يقوله، أو أنك تشعر بعدم الارتياح في وجوده.

3. التململ

سواء كانت هذه عادة لديك في جميع الأوقات، أو مجرد شيء تفعله في المواقف العصيبة لتهدئة نفسك، يجب أن تحاول التوقف عن التململ، فإذا قمت بتدوير شعرك أو لمس الخواتم أو النقر بأصابعك وقدميك أو تتفقد ساعة اليد باستمرار أثناء محادثة أو اجتماع مهم، فقد يبدو من أمامك أنك تشعر بالملل وتفضل أن تكون في مكان آخر.

4. فرك الرقبة

قد يكون فرك رقبتك شيئًا تفعله لتخفيف التوتر، أو للتخلص من الألم في تلك المنطقة، حتى لو لم يكن هناك ما يجعلك قلقًا، على أي حال، كن على دراية بما تفعله بيديك وحاول تجنب القيام بذلك قدر الإمكان.

5. قضم الأظافر

عادة أخرى تظهر للآخرين أنك متوتر هي قضم الأظافر، فقد يساعدك ذلك في تخفيف التوتر، لكنه أيضًا سيخفي ما تشعر به، وبصرف النظر عن ذلك ، يمكن أن يشتت انتباه الشخص الذي تتحدث إليه، وقد يجده مثيرًا للاشمئزاز، بالإضافة إلى أنها ضارة بحالة أظافرك، وبما أن الأشخاص يحكمون عليك من خلال مظهرك، فقد تترك انطباعًا سيئًا.

6. تجاهل الاتصال البصري أو الإفراط فيه

يمكن أن يظهر تجنب الاتصال بالعين أنك تفتقر إلى الثقة أو أنك لا تحب شخصًا ما،و من ناحية أخرى، قد يبدو التحديق الشديد في عيون الشخص الآخر عدوانيًا ويجعله يشعر بعدم الارتياح، وبدلاً من ذلك، يمكنك اعتماد نظرات طويلة بينها فواصل.

7. تشتت الانتباه

بينما يتم تشتيت انتباهك عندما يتحدث شخص ما بأسلوب وقح، فأنت في بعض الأحيان لا تدرك أنك تفعل ذلك، أو حتى لو كنت منتبهًا ، فأنت تحدق في الفراغ، وقد يعتقد الآخرون أنك لا تستمع، لذا، حاول أن تظهر أنك تستمع جيدا من خلال النظر إلى الشخص المتحدث، أو القيام بشيء لجعله يرى بوضوح أنك تحترمه وأنك منخرط في المحادثة معه.

8. لف عينيك

يعتبر لف عينيك علامة واضحة على عدم الاحترام، و يمكن أن يكون غير ضار نسبيًا وعمل تواصل غير لفظي مع أحد أصدقائك لإظهار أنك تشعر بالملل أو الانزعاج، ومع ذلك ، إذا كان هناك شيء قاله زميلك أو رئيسك في العمل أو شخص غريب تمامًا بأنك تتفاعل أيضًا، فقد تبدو تعبيرات وجهك مثيرة للاشمئزاز لهم.

9. نسيان الابتسامة

غالبًا ما ننسى أن نبتسم، خاصة في المواقف الرسمية، لكنها طريقة رائعة لإظهار الثقة والانفتاح، ويمكن أيضًا أن يجعل الآخرين يبتسمون ويشعرون بمزيد من الإيجابية، ومع ذلك ، لا تحاول أن تزيف ابتسامتك، لأنك بذلك قد يُنظر إليك على أنك غير صادق وغير جدير بالثقة.

10. أن تكون هادئًا جدا

قد يعطي الهدوء إشارة على عدم اهتمامك بالتحدث إلى الشخص الآخر، وعدم استعدادك لسماع ما يريد قوله لك، كما يمكن أن يشعرهم بعدم الراحة أيضاً، لذا حاول عكس إيماءات صادقة بتعابير وجهك، يمكن أن تساهم في تكوين انطباع أكثر إيجابية.