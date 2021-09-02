احذر من آلام الظهر.. علامة تنذر بالإصابة بهذا المرض القاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد سرطان الرئة من الأمراض التي يصعب تشخيصها مبكرًا، فدئمًا ما يكتشف المصاب مرضه عن طريق الصدفة، ومن غير المألوف أن يعاني المصابون بسرطان الرئة من آلام الظهر، حتى أن بعض الناس يعانون من آلام الظهر كأول أعراض لهذا المرض الخطير.

ولا يعتقد الكثير من الناس أن آلام الظهر يمكن أن تكون مرتبطة بسرطان الرئة، ويُعتقد عمومًا أن آلام الظهر فقط حالة يمكن أن تنتج عن صدمة جسدية، مثل إجهاد العضلات، أو الأمراض التنكسية، مثل التهاب المفاصل وهشاشة العظام.

وتشير العديد من الدراسات إلى أن نحو 25 في المائة من مرضى سرطان الرئة يبلغون عن آلام الظهر كأحد الأعراض التي يشعر بها في عدة مناسبات.

-الارتباط بين سرطان الرئة وآلام الظهر

في حين أن آلام الظهر الناجمة عن سرطان الرئة يمكن أن تشترك في العديد من أوجه التشابه مع العديد من الاضطرابات الأخرى، إلا أنه يمكن أن يكون لها أيضًا اختلافات واضحة، فتتعلق العديد من هذه الاختلافات بكيفية ومكان تسبب السرطان في الألم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك وفق ما ذكر موقع "kompas".

-طرق محتملة يمكن أن يتسبب بها سرطان الرئة في آلام الظهر

الضغط المباشر الذي يمكن أن يفرضه الورم على الهياكل الخلفية، في أغلب الأحيان، في الجزء العلوي الأوسط من الظهر بدلاً من أسفل الظهر.

يمكن أن يؤدي الورم الخبيث للخلايا السرطانية إلى تهيج الأعصاب التي تخدم بطانة الرئتين وجدار الصدر، مما يؤدي إلى حدوث ألم عصبي حاد وأحيانًا مزمن، وبالنسبة لمرضى سرطان الرئة يمكن أن تسبب النقائل السرطانية إلى الغدد الكظرية (التي تحدث في 40 في المائة من المصابين بسرطان الرئة) ألمًا موضعيًا لأنها تقع فوق الكلى مباشرة.

ويمكن أن تكون آلام الظهر المرتبطة بسرطان الرئة معممة كألم عضلي أو حاد مثل العصب المقروص، في هذه الأثناء، إذا كان يشمل الغدد الكظرية، فيمكن للمصابين أحيانًا أن يشكووا من "ألم الكلى" على جانب واحد من الظهر.

-علامات آلام الظهر المرتبطة بسرطان الرئة

قد تشمل العلامات التي تشير إلى أن آلام الظهر تكون ناجمة عن سرطان الرئة، ما يلي:

1.آلام الظهر التي تحدث أثناء الراحة

آلام الظهر التي لا تستجيب للعلاج الطبيعي أو التدخلات الطبية الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، يصاحب آلام الظهر علامات أخرى مثل السعال المستمر وضيق التنفس وفقدان الوزن غير المقصود والتعب المزمن أو قد يؤدي سعال الدم إلى زيادة دعم احتمال الإصابة بسرطان الرئة.

من المهم أن نلاحظ، مع ذلك، أن الأعراض "النموذجية" لسرطان الرئة تميل إلى عدم وجود سرطان غدي في الرئة، والأعراض الأكثر شيوعًا حاليًا هي التعب وضيق التنفس مع ممارسة الرياضة (والتي يمكن التغاضي عنها بسهولة بسبب التقدم في السن، أو الخمول).

يجب أن تجعل آلام الظهر المصاحبة لكسور العمود الفقري طبيبك يفكر في سرطان الرئة، كما تم وصفه سابقًا، يمكن أن ينتشر سرطان الرئة إلى العظام.

مواقع الانتشار الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها هي العمود الفقري (يحدث بنسبة 50 في المائة على الأقل) وعظام القدمين الكبيرة.

يمكن أن يتسبب السرطان الذي غزا الفقرات في هشاشة العظام وضعفها، كما أن كسور الانضغاط شائعة، ويشار إلى الكسور التي تحدث في العظام التي أضعفها السرطان بالكسور المرضية، علامة على أن كسر العمود الفقري يرتبط بسرطان الرئة (وليس هشاشة العظام) هو الذي يحدث مع الحد الأدنى من الصدمة.

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