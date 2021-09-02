تهدد صحتك.. 7 علامات لأمراض الكلى يجب ألا تتجاهلها أبدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

للكلى وظائف مختلفة لأدائها، وعدم توخي الحذر بشأن صحتها يمكن أن يؤدي إلى بعض المضاعفات التي لا رجعة فيها، ستندهش من معرفة أن عددًا كبيرًا من السكان يتعايش مع أمراض الكلى ولكن ليس على علم به.

يُلاحظ مرض الكلى المزمن بشكل شائع عند الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أو السكري أو لديهم تاريخ عائلي من أمراض الكلى، تشمل العوامل الأخرى التي تعرضك للخطر تقدمك في السن، وانخفاض الوزن عند الولادة، واستخدام بعض الأدوية لفترة طويلة، والتهابات المسالك البولية المزمنة، وحصوات الكلى، وحتى السمنة.

ولكن كيف ستكتشف ما إذا كنت تعاني من أي مشاكل في الكلى؟ فيما يلي العلامات السبعة الأكثر شيوعًا لمرض الكلى، وفقا لموقع timesofindia.

مشاكل النوم

قلة النوم مشكلة شائعة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى، عندما لا يتم ترشيح الكلى بشكل صحيح، تميل السموم إلى البقاء في الدم، بدلاً من خروج الجسم عن طريق البول، مما يؤثر على النوم، يعد انقطاع النفس النومي شائعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة مقارنةً بعموم السكان.

مشاكل الجلد

للكلى عدة أدوار مهمة تلعبها، إذا كنت تعاني من مشاكل جلدية، فقد يكون ذلك مؤشرًا على مرض الكلى، يمكن أن تشير البشرة الجافة والحكة إلى أمراض المعادن والعظام، والتي ترتبط أيضًا بأمراض الكلى المتقدمة، يحدث هذا عندما تكون الكلى غير قادرة على تحقيق التوازن المناسب للمعادن والعناصر الغذائية في الدم، مما يؤدي إلى جفاف وحكة الجلد.

انتفاخ العيون

يمكن أن تسبب أمراض الكلى تورم حول العينين، يمكن أن يعزى هذا الانتفاخ حول العينين إلى تسرب كمية كبيرة من البروتين في البول من الكلى بدلاً من إبقائها في الجسم، يمكن أن تتطور الحالة في إحدى العينين أو كلتيهما.

تقلصات العضلات

تشنجات العضلات شائعة بين الأشخاص المصابين بأمراض الكلى، غالبًا ما تحدث التقلصات بسبب اختلال توازن السوائل والإلكتروليتات في الجسم، تحدث التشنجات أيضًا بسبب تلف الأعصاب ومشاكل تدفق الدم، يمكن أن يكون هذا بسبب ضعف وظائف الكلى، يؤدي انخفاض مستويات الكالسيوم والفوسفور في الجسم أيضًا إلى تقلصات العضلات.

تورم

هل لاحظت تورمًا في قدميك وكاحليك؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فقد تكون علامة على مرض الكلى، يُنصح بتقليل تناول الملح والسوائل يوميًا، بما في ذلك السوائل في الأطعمة مثل الحساء والزبادي للمساعدة في تقليل التورم.

عندما تكون الكلى غير قادرة على إزالة السوائل الزائدة، فإنها تؤدي إلى تورم في الساقين والكاحلين والقدمين وحتى اليدين في بعض الحالات.

تغييرات في التبول

تنتج الكلى البول، لذلك عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، قد يتغير البول، يمكن أن يكون الحافز المتكرر للتبول مؤشرًا على أمراض الكلى، إذا كنت تتبول أكثر في الليل، فقد يكون ذلك أيضًا علامة على مرض الكلى.

يحدث هذا لأن مرشحات الكلى قد تتلف، مما يؤدي إلى زيادة الرغبة في التبول.

ضعف الشهية

وفقًا للمركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية، يرتبط الانخفاض التدريجي في معدل الترشيح الكبيبي لدى مرضى الكلى المزمن بانخفاض كبير في تناول الطعام، يمكن أن يكون ضعف الشهية وفقدان الوزن أيضًا علامة على مرض الكلى.

نصائح بسيطة للحفاظ على صحة الكلى

- حافظ على نشاطك البدني ومارس الرياضة يوميًا

- ممارسة اليوجا والتأمل

- الحفاظ على وزن صحي من خلال اتباع نظام غذائي متوازن مليء بالحبوب الكاملة والفواكه الطازجة والخضروات والبقول والبقوليات

ما الذي يجب تجنبه؟

- قل لا للأطعمة غير المرغوب فيها والحارة والمعالجة

- لا تفرط في شرب الماء لأنها قد تضغط على الكلى

- قل لا للكحول والتدخين، يمكن أن يدمر التدخين الأوعية الدموية، مما يقلل من تدفق الدم في الكلى.

- لا تتناول المكملات الغذائية دون استشارة طبيبك لأنها يمكن أن تؤثر سلبًا على كليتيك.