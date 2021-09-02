لايف ستايل

من دولاب ياسمين صبري.. اعرفي حقيبتها المفضلة وكم سعرها؟

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ياسمين صبري

تخطف الفنانة ياسمين صبري الأنظار إليها دوما بملابسها والماركات العالمية التي ترتديها، ويحتوي «دولاب» الفنانة المشهور بالحقائب الفخمة على واحدة من أكثر القطع المحببة إليها، وهي الحقيبة المفضلة الصفراء من ماركة «فيندي».

حقيبة ياسمين صبري المحببة إليها

ظهرت ياسمين صبري بحقيبة صفراء في أكثر من مناسبة وعلى ملابس كثيرة، وهي تباع عبر مواقع البيع على الإنترنت، ويبلغ سعرها حوالي 4400 دولارا أمريكيا، وهي من ماركة «فيندي»، الشهيرة، وليست الحقيبة الوحيدة في دولابها من نفس الماركة، بل لديها حقائب أخرى تحمل توقيع «فيندي».

الحقيبة من موديل «بيكابو»، وتباع على مواقع عبر الإنترنت، ويصل سعرها بالجنيه المصري إلى حوالي 70 ألف جنيه مصري.

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ظهرت ياسمين صبري آخر مرة مرتدية حقيبتها خلال قضائها إجازتها في فرنسا، وكانت على يخت ونسقتها مع فستان من اللون الأسود قصير من ماركة كرستيان ديور، ولكن تلك ليست المرة الأولى التي ترتدي فيها ياسمين صبري حقيبتها الصفراء، فقد سبقها عدة مرات.

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نسقتها ياسمين صبري مع ملابس ملونة، جيبة من اللون الأبيض، وعليها توب بيزك أبيض، كما ارتدتها في عشاء رومانسي على فستان قصير ملون.

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ولم تنته مناسبات ياسمين صبري في ارتداء حقيبتها المفضلة، فقد سبق أيضا وارتدتها على فستان طويل ماكسي من اللون الأصفر حمالات، ووقفت لتلتقط الصورة مع زوجها.

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من الفساتين والجيبات والعشاء الرومانسي إلى الملابس الكاجوال، فقد وجدت ياسمين صبري الحقيبة تلائم الجينز، وتي شيرت من ماركة فيزارتشي الشهيرة.

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هكذا استطاعت ياسمين صبري تنسيق نفس الحقيبة على أكثر من ستايل ملابس، في مناسبات مختلفة، وأصبحت بفضل ظهورها المتكرر بها حقيبتها المفضلة، من دولاب ملابسها الشخصي.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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