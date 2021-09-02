زي المطاعم.. طرق تحضير الوجبات السريعة داخل المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

وجبة الغداء تكاد تكون هي الأهم والأساسية بين الوجبات على مدار اليوم، بالنسبة لأغلب الأشخاص، وقد يحرص عدد كبير منهم عند تناولها، على الحصول على بعض الوجبات السريعة، ذات المذاق الجيد، كنوعًا من الابتعاد عن الروتين اليومي، عند تناولها في المنزل.

وخلال التقرير التالي، يستعرض «هن»، مجموعة من طرق تحضير بعض الوجبات السريعة داخل المنزل «زي المطاعم»، على طريقة الشيف أميرة شنب، ببرنامجها «أميرة في المطبخ»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

كريب بحشوة جبنة

مقادير كريب بحشوة جبنة

عجينة كريب.

جبنة فلمنك مبشورة.

جبنة موتزاريلا مبشورة.

جبنة شيدر أحمر مبشورة.

جبنة رومي مبشورة.

زيتون.

شرائح فلفل ألوان.

شرائح زعتر.

طريقة تحضير كريب بحشوة جبنة

- تخلط الجبنة مع الزيتون والفلفل والزعتر.

- يحشى الكريب بالخليط ويلف رول ويحشى ويوضع على الجريل.

دجاج محشو بالموتزاريلا

مقادير دجاج محشو بالموتزاريلا

صدور دجاج مخلية وسميكة.

جبنة موتزاريلا كرات شرائح.

ملح وفلفل.

بابريكا.

ثوم بودرة.

أوريجانو.

أفوكادو مهروس.

جبنة بارميزان.

ريحان.

سكر.

بيض.

دقيق بقسماط.

عصير طماطم.

بقدونس.

ثوم مفروم.

زيت للقلي.

بطاطس محمرة للتقديم.

طريقة تحضير دجاج محشو بالموتزاريلا

- يتبل الدجاج بالبابريكا، الأوريجانو، الثوم البودرة، الملح والفلفل.

- تشق الصدور من المنتصف، وتحشى بالجبنة الموتزاريلا، والأفوكادو المهروس.

- تغمر في الدقيق، ثم تغمر في البيض، ثم تغمر في البقسماط.

- تقلى في الزيت وساخن.

- يضاف الصوص على الدجاج.

- ترش الجبنة البارميزان على الوجه.

الصوص

- يسخن الزيت على النار، ثم يضاف الثوم ونقلب.

- يضاف عصير الطماطم، الريحان، الملح والفلفل.

- يغطى المزيج ويترك على نار متوسطة حتى يتسبك.

برجر البطاطس

مقادير برجر البطاطس:

بطاطس مسلوقة.

بيضة.

نشا.

بقسماط.

ملح وفلفل.

بودرهً ثوم.

بصل.

بابريكا.

كزبرة جافة.

7 بهارات.

كورن فليكس مفروم.

زيت نباتي.

جبنة سلايز.

خس آيس بيرج.

شرائح طماطم.

مايونيز.

كاتشاب.

مستردة.

خيار مخلل.

خبز كيزر.

طريقة تحضير برجر البطاطس

- تخلط البطاطس المهروسة مع التوابل.

- يضاف النشا والبيضة المخفوقة مع الملح والفلفل الأسود والقليل من الخل والبقسماط، ويقلب كل الخليط حتى الحصول على قوام متماسك.

- يشكل الخليط أقراص، ويوضع في الفريزر لمدة ¼ ساعة أو حتى يتماسك.

- يخلط البيض مع التوابل.

- يخلط النشا مع ماء سلق البطاطس، ويضاف لخليط البيض.

- يقلب البرجر في خليط البيض والنشا.

- ثم في خليط البقسماط المخلوط مع الكورن فليكس المفروم.

- ترص على ورق زبدة وترش بالزيت، وتوضع في الفرن حوالي 15 دقيقة، حتى تمام النضج.

- يدهن الخبز بالمايونيز.

- يقدم البرجر مع الخبز والخس والطماطم والمايونيز والكاتشاب والمستردة وشرائح الجبنة والخيار المخلل.